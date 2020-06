Plenković: I 2016. su ankete davale prednost SDP-u pa smo uvjerljivo pobjedili

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković poručio je u nedjelju iz Slatine kako je HDZ puno kvalitetniji od bilo koje "alternativne opcije desno od nas", pa tako, istaknuo je, i one koja pretendira glumiti izvorni HDZ, a s njim nema nikakve veze. Na novinarsko pitanje hoće li HDZ kao eventualni relativni pobjednik imati dovoljno prostora da nađe zajednički jezik s sadašnjim konkurentima, Plenković je odgovorio kako prvo valja vidjeti tko će sve nakon izbora ući u Hrvatski sabor

"Naši partneri u ovim izborima su hrvatski građani. Puno smo kvalitetniji od bilo koje alternativne opcije desno do nas i od one koja pretendira glumiti izvorni HDZ, a nema nikakvih veza s izvornim HDZ-om. Sve izvorne vrijednosti su tu, imamo iskustva i ideja kako Hrvatsku voditi na put brzog ekonomskog oporavka“, istaknuo je.

Upitan kako tumači navode Domovinskog pokreta po kojima bi ta stranka Miroslava Škore odustala od prvotnog uvjeta postizborne koalicije s HDZ-om ako on (Plenković) više ne bude premijer, odgovorio je da su takvi eksperimenti 2015., kada je to tražio Most, rezultirali padom Vlade i raspuštanjem Sabora.