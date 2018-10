Plenković: Brkić demantira navode iz medija, očekujem da se DORH očituje

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a izjavio je kako je razgovarao sa zamjenikom predsjednika HDZ-a Milijanom Brkićem i da je on demantirao sve navode koji su se pojavili u medijima, te da je stav HDZ-a kako sve treba rasvijetliti

"Danas je bilo jedno priopćenje MUP-a, o tome bi se po mom mišljenju mogao, iz onoga što sam pročitao u priopćenju, očitovati i DORH. To su teme iz nekoga ranijega vremena, 2011. godine i za mene su to bila potpuno nova saznanja", dodao je.

"Ono što mi se čini da on demantira sve navode koji su danas objavljeni u tisku, da su to teme koje su već ranije bile reciklirane. Stav HDZ-a je vrlo jasan, želimo da se rasvijetli prije svega afera SMS koja očito ima puno svojih slojeva, a što se tiče ovoga - trebamo vidjeti", rekao je Plenković.

Na novinarsku tvrdnju kako navodno netko namjerno pušta te informacije, Plenković je kazao da on ne vidi neke uzročno-posljedične veze.

"Nastojat ćemo da se sve do kraja ispita i što je tu točno", istaknuo je Plenković n akon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

"Ono što ja želim kao premijer je da sigurnosno-obavještajni sustav bude nepropusan. Konkretne istrage trebaju ići do kraja i ako se nešto utvrdi, to treba procesuirati. Što se tiče curenja informacija iz sigurnosnog sustava, to treba u svakom slučaju sprečavati", naglasio je premijer Plenković.

Na raniju izjavu Brkića da mu netko "pakira", Plenković je rekao da ljudi na različite načine percipiraju objave u medijima, ali i istaknuo kako to nije metodologija rada koju netko može implicirati i insinuirati da je dio prakse ove Vlade ili ovog vodstva HDZ-a.

"Ne špekuliram o takvim stvarima, pouzdano znam da to nema veze s aktivnošću HDZ-a", istaknuo je predsjednik HDZ-a.

U vezi s najavljenim prosvjedom u Vukovaru ponovio je kako je stav HDZ-a vrlo jasan, a to je da treba procesuirati i istražiti ratne zločine, ali ne i manipulirati s tom temom i ljudima koji su izgubili najmilije.