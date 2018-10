Matić: Zbog situacije u HDZ-u strahujem od 'đinđizacije' Hrvatske

Član Predsjedništva SDP-a Predrag Matić u utorak je nakon sjednice tog tijela izjavio da zbog 'afere SMS' i događanja u HDZ-u strahuje od 'đinđizacije' Hrvatske

„Sjetimo se prije četiri godine napada na Bojana Glavaševića, za što su komentirali da je napadnut kartonom. Između kartona i noža mala je razlika. Isto tako, mala je razlika između komadića limuna ili škampa i noža i pištolja. Kada se radi o HDZ-u, čovjek treba biti zabrinut jer je to ekipa koja tako rješava svoje probleme“, pojasnio je Matić upitan misli pod 'đinđizacijom' da treba očekivati atentate na političare.

„Od 90-ih godina specijalitet HDZ-a je zloupotreba tajnih službi, i tada su to činili da bi diskreditirali svoje političke protivnike što i nije bilo tako zabrinjavajuće, ali sada smo u SDP-u zabrinuti jer je 'vrag došao po svoje' i zakuhava se u samom HDZ-u“, ocijenio je Matić. „'Kralja abortusa' koji je to radio 20 godina tek kada je izašao iz HDZ-a nazvali su ga tako, a Milijan Brkić je, kako kažu, prije sedam, osam godina dogovarao prostitutke, ali to mu se izvlači tek sada kada je ušao u sukob s premijerom“, rekao je Matić.