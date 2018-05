Plaše vas ospice? Ne paničarite, ali ovih sedam stvari morate znati

Prvi ovogodišnji potvrđeni slučaj zaraze ospicama u Hrvatskoj, od kojih je obolio 31-godišnjak hospitaliziran u dubrovačkoj bolnici, još nije povod za paniku, ali jest ozbiljno upozorenje da bi epidemija mogla biti pred vratima. Od kraja prošle godine ova bolest ozbiljno se proširila u susjednoj Srbiji, u kojoj je zabilježeno više od pet i pol tisuća zaraženih i petnaest umrlih, slično je u Italiji, Grčkoj, Rumunjskoj i Albaniji, a vlasti BiH također su proglasile epidemiju i počele kažnjavati roditelje koji odbijaju cijepiti djecu. Donosimo odgovore na najvažnija pitanja vezana uz bolest koja je zakucala na vrata Hrvatske

U suradnji s njim i ostalim stručnjacima iz ove institucije donosimo najvažnija pitanja i odgovore o toj bolesti.

1. Što su ospice?

Vrlo zarazna virusna bolest karakterizirana osipom, kašljem, curenjem iz nosa, iritacijom očiju i visokom tjelesnom temperaturom.

Nakon prosječne inkubacije od 10 do 12 dana najprije se javlja povišena temperatura, zatim curenje iz nosa, suhi kašalj te crvenilo i suzenje očiju. Pojavljuju se Koplikove pjege (sitna bijela zrnca) na sluznici usne šupljine s unutarnje strane obraza, a nakon nekoliko dana i specifičan osip na koži - najprije iza ušiju i po licu. Od zaraze do pojave osipa u prosjeku prođe 14 dana, a sam osip traje četiri do pet.