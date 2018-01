Problem necijepljenja eskalirao: Kazne postoje na papiru, tko je kriv što se ne provodi zakon?

Zbog snažne dezinformacijske kampanje procijepljenost hrvatskoga stanovništva sve je lošija. A iako je cijepljenje obavezno, država se ne služi represivnim metodama koje joj pruža Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Posebno je loša situacija u dvjema dalmatinskim županijama, Splitskoj i Dubrovačko-neretvanskoj, u kojima bi, da se pojavi netko zaražen ospicama, upozorili su liječnici, u trenutku buknula epidemija

Da se ne radi o bezazlenoj bolesti, svjedoče i tri ljudska života koja su izgubljena u Srbiji ove zime, i to upravo zbog necijepljenja.

Prema podacima sanitarne inspekcije koja djeluje pri Ministarstvu zdravstva, a odgovorna je za nadzor provođenja cijepljenja, broj roditelja koji su odbili obvezu imunizacije u razdoblju od 2014. godine do kraja 2017. godine je malen.

No prema priloženim brojkama, očito je da proces šteka, a odgovorni, oni koji bi trebali jamčiti provedbu zakona, ne podliježu sankcijama.

Iz Ministarstva zdravstva navode kako, po zaprimljenim prekršajnim nalozima, neki roditelji ulože prigovor i proces se nastavlja kod suca za prekršaje, a zbog proteka određenog vremena ponekad se prilikom samog postupka utvrdi da su u međuvremenu cijepili djecu.

Objašnjavaju da neki suci donose odluke da se djeca koja nisu bila cijepljena u rodilištu i ona koja nisu cijepljena do navršena dva mjeseca starosti mogu cijepiti najkasnije do navršene prve godine života te se roditeljima ostavlja i ta mogućnost. Vrlo mali broj roditelja, kažu, bude kažnjen novčanom kaznom, daleko manjom od maksimalne kazne od 2000 kuna, a uglavnom su to opomene bez plaćanja sudskih troškova.

Naglašavaju kako kažnjavanje nije cilj, niti pokazuje vidljive rezultate te se provode aktivnosti kojima se želi educirati javnost o problemu procijepljenosti u Hrvatskoj, kao i značenju i prednostima cijepljenja djece. Kako nam kažu u Ministarstvu, liječnici provode niz aktivnosti kako bi se roditeljima pružile potrebne obavijesti da - ako dvoje o potrebi cijepljenja djece - osim eventualnih popratnih pojava, nema posljedica na zdravlje kao posljedica cijepljenja te da u slučaju neizvršavanja obveze imunizacije mogu očekivati i određene radnje koje su propisane zakonom.