Opasna supergljivica otporna na lijekove stigla i u naše bolnice

Candida auris lako se zadržava na površinama i medicinskoj opremi, a infekcija može izazvati teška stanja, uključujući sepsu i upale unutarnjih organa. Zdrave osobe nisu u riziku, no za bolničke pacijente posljedice mogu biti smrtonosne .

Ova gljivica posljednjih godina širi se europskim bolnicama i predstavlja ozbiljnu prijetnju imunokompromitiranim bolesnicima. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) upozorava da je od 2013. do 2023. u EU i EEA zabilježeno više od 4.000 slučajeva, najviše u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj, Njemačkoj i Grčkoj. Samo prošle godine evidentirano je više od 1300 slučajeva u 18 zemalja, piše Novi list .

Problem je i što Hrvatska još nema nacionalni protokol za postupanje kod ove infekcije. Zbog čega se ova gljivica zapravo širi bolničkim sustavima diljem svijeta? Odgovor je jednak kao i za multirezistentne bakterije – prekomjerna upotreba antibiotika rezultira razvojem ovakvih otpornih mikroba.

'Kandide su kvasci koji žive na našoj koži u malim količinama. Kad se pije puno antibiotika, onda se 'potamane' bakterije po našem tijelu, tzv. mikrobiota, a kandide dobiju prostor jer na njih antibiotici ne djeluju. Do sada je to uglavnom bila Candida albicans, međutim, unazad nekoliko godina pojavila se Candida auris kojoj je nezgodna osobina da je rezistentna na antifungike, objašnjava prof. dr. Arjana Tambić Andrašević, pročelnica Zavoda za kliničku mikrobiologiju Kinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

ECDC upozorava da se infekcija u samo nekoliko godina od izoliranih slučajeva pretvorila u epidemije bolničkog sustava u više europskih zemalja, a zbog nedostatka nadzora i protokola, stvaran broj slučajeva vjerojatno je veći od prijavljenog.

Splitski slučaj je ujedno i jedini prijavljeni slučaj infekcije ovom gljivicom u Hrvatskoj. No, u HZJZ-u očekuju da će se stanje i kod nas promijeniti u narednim godinama.

'Uvijek postoji potencijalna opasnost da postojeći patogen, koji je dokazan u svijetu i broj prijavljenih slučajeva raste svake godine, bude detektiran i u hrvatskim zdravstvenim ustanovama. Važno je da bolničko osoblje bude svjesno mogućnosti infekcije kod rizičnih skupina pacijenata i vodi računa o općim i specifičnim mjerama prevencije, suzbijanja i kontrole bolničkih infekcija', rekli su iz HZJZ-a za Novi list.