Pitanja i odgovori o slučaju Kašjuni: Zašto se zapravo svađaju Puljkov zamjenik i Šutina zamjenica?

Kašjuni kao jedna od najljepših u nizu splitskih plaža, smješteni pod padinama Marjana te zaštićeni na čak tri različita administrativna nivoa, postali su predmet rasprava u samom finišu kampanje drugog kruga izbora za gradonačelnika. U ovom slučaju u napadu stoji Bojan Ivošević, zamjenik aktualnog gradonačelnika Ivice Puljka, a brani se kandidatkinja za zamjenicu Puljkovog izazivača Tomislava Šute, Matea Dorčić

U posljednje četiri godine Matea Dorčić je pročelnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji zadužena za pomorsko dobro, pa je slijedom toga nadležna i za splitske plaže poput ove - nad kojom sama gradska uprava, u tragično lošem i nepravedno postavljenom sustavu upravljanja pomorskim dobrom, nema ama baš nikakve ovlasti. Osnovna teza najnovijeg predizbornog fajta u Splitu glasi: 'sin bivšeg HDZ-ovca ilegalno gradio na plaži, Šutina zamjenica to godinama dopuštala'. No teza je tek djelomično točna - sin bivšeg HDZ-ovca doista jest ilegalno gradio na plaži Kašjuni, pri čemu je uživao evidentnu naklonost dijela županijskih i državnih struktura, a pokazao se i vrlo spretnim u sudskom slalomu koji mu je omogućavao višegodišnje odgađanje i otezanje u provođenju različitih naloga, naredbi i rješenja. Time je de facto cijelo vrijeme trajanja koncesije nad ovom plažom nesmetano radio usprkos činjenici da je velik dio tog vremena njegov pothvat bio ilegalan. Matea Dorčić, ipak, ima jako malo veze s tim. Tportal donosi nekoliko ključnih pitanja i odgovora oko Kašjuna, uz napomenu da se ovdje ne radi o strogo lokalnoj temi i unikatnom splitskom problemu - dapače, upravo iz slučaja ove plaže može se iščitati sva nefunkcionalnost javne i lokalne uprave, sporost pravosuđa i sustav posložen tako da ni velikim gradovima poput Splita ne ostavlja alate za upravljanje vlastitim, vrijednim prostorom.

Plaža Kašjuni u Splitu Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+28 Plaža Kašjuni u Splitu Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kada je cijela priča započela? Slučaj je otvoren prije točno deset godina, kada je Splitsko-dalmatinska županija u doba župana Zlatka Ževrnje - koji je vrlo brzo morao odletjeti upravo zbog skandala oko pokušaja dodjele koncesije na plažu Zlatni rat u Bolu na Braču - šakom i kapom dijelila i splitske plaže. Još tada smo pisali o duplom pasu unutar vladajuće koalicije HDZ-a i Željka Keruma kojim je obitelj potonjeg na 15 godina dobila plažu Bene usred Marjana. Ta plaža je danas u tragično zapuštenom stanju. Odlučeno je da će se Kašjuni dodijeliti u koncesiju na rok od 10 godina, na natječaj je pristiglo nekoliko ponuda, a odabrana je tvrtka 'Dolis' iz Solina - koju je tada vodio jedan od osnivača lokalnog HDZ-a Ante Dolić, a danas joj je na čelu njegov sin Ante. Ova tvrtka, inače, otprilike tada izgradila je luksuzni hotel na samom ulazu u kompleks antičke Salone, a posljednjih godina ostvaruje ukupni godišnji promet od oko 5 milijuna eura.

Plažu Kašjuni cijelo vrijeme reklamiraju kao 'hotelsku' jer onamo dovoze svoje goste iz kilometrima udaljenog Solina, mada većinu klijentele zapravo čine mladi turisti željni skupih koktela u plićaku i bučne zabave uz zalazak sunca. Je li koncesija tvrtki 'Dolis' sporna? Da - odnosno, bila je sporna i zapravo pravomoćno poništena punih osam godina. Pisali smo i o tome: tužbu su podnijele druge tvrtke koje su se natjecale za koncesiju te dobile spor najprije na Upravnom sudu, a onda i na Visokom upravnom sudu. No, prije dvije godine Ustavni sud usvaja tužbu 'Dolisa' i poništava sve prethodne sudske odluke. Obrazloženje je složeno, pa ćemo ga pojednostavniti: greška kod dodjele koncesije za ovu plažu doista jest počinjena, ali koncesionar koji je pobijedio na natječaju svejedno ne smije ispaštati zbog tuđe greške.

Kako su institucije pogodovale ovoj tvrtki? Evo jednog primjera pogodovanja: kada je splitska gradska vlast početkom 2023. godine, u doba kada je 'Dolisu' koncesija pravomoćno bila poništena, zatražilo intervenciju nadležnih inspekcija, ondje se pojavio pomorski inspektor Lučke kapetanije Ivica Čikotić (HDZ) i unatoč pravomoćnoj presudi odbio postupati jer je procijenio da bi Ustavni sud nekad u budućnosti mogao stati na stranu koncesionara. Čak i Ministarstvo kojega vodi Oleg Butković (HDZ) moralo je priznati da je pogriješio i da je morao postupati. Godinu dana kasnije Dolićeva tvrtka nasipa, odnosno 'dohranjuje' plažu bez potrebnih dokumenata, što primjećuju čuvari prirode iz Park šume Marjan. Kada se oglušuju na naredbe pozivaju policiju, a potom Dolićevi ljudi s terena pozivaju upravo inspektora Čikotića koji - kako tvrdi Bojan Ivošević - 'lažno tvrdi da čuvari prirode nemaju ovlasti na Kašjunima'.

Bojan Ivošević, zamjenik Ivice Puljka Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic







+3 Bojan Ivošević, zamjenik Ivice Puljka Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic

Što je s bespravnom gradnjom? Ilegalni objekti na Kašjunima su se našli odmah po otvaranju 'Joe's Beach & Lounge Bara', odnosno njegova dva objekta na dva kraja ove plaže. Građevinski inspektori popisali su ih u svom rješenju o uklanjanju još iz 2017. godine: tu su dva skladišta od po tridesetak kvadrata, dva šanka, dvije velike drvene nadstrešnice i dvije ograde duljine 70,5 i 78 metara. Bojan Ivošević i Matea Dorčić danas se spore oko izvršenja rješenja građevinskih inspektora. Nesporno je da je Dolić pune tri godine uspio odgađati rušenje različitim pravosudnim manevrima, no 2020. godine ipak dolazi vrijeme za rušenje. Po iscrpnoj kronologiji koju je tportalu dostavila Splitsko-dalmatinska županija, 'Dolis' je to nakon upozorenja ipak učinio, no kako je premašio postavljeni rok za četiri dana, naplaćena mu je i globa od 100 tisuća kuna. Tu se tumačenja razilaze: u Županiji imaju informacije da je rješenje inspektora iz 2017. godine stavljeno izvan snage zato što je izvršeno, te da se 'Dolis' veličinom šankova doveo u gabarite. U Gradu Splitu tvrde da rješenje inspektora još vrijedi.

U međuvremenu na ovoj relaciji traju prepirke i izmjenjuju se dopisi oko dvjestotinjak kvadrata drvenog podesta kojeg koncesionari nazivaju sunčalište, a zapravo je 'višak' na terasama dvaju klubova. Sud je smatrao da ga trebaju ukloniti komunalni redari, u Gradu su upozoravali da su na plažama pod koncesijom za to nadležni (bili) pomorski inspektori, tu su i različita tumačenja je li podeste bilo moguće postaviti u skladu sa zakonom… Uglavnom, teška zbrka. Novi nastavak sage zbio se proteklog tjedna kada je na Kašjunima iznenada započelo uklanjanje objekata, a Slobodna Dalmacija objavila je da se 'provodi rješenje građevinske inspekcije'. Iz konteksta teksta može se zaključiti da se radi o sasvim novom rješenju, no taj dokument ne posjeduju ni u Županiji, ni u Gradu.

Je li koncesija trebala biti oduzeta zbog bespravne gradnje? Zdravorazumski - da, Kašjune je odmah po prvom ilegalnom pothvatu trebalo oduzeti Dolićima. Strogo formalno, postojao je jako mali vremenski prozor u kojemu se to moglo napraviti. Procedura i za to je, naime, krajnje složena: to može učiniti isključivo tijelo nazvano Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na području Splitsko-dalmatinske županije. Prethodno ga Županija mora službeno obavijestiti o kršenju ugovora, potom se saziva sjednica, pa izlazi na teren, pa se koncesionaru ostavlja rok od 30 dana za usklađenje s ugovorom, pa tek ukoliko on to ne učini slijedi daljnja procedura. Zašto se slučaj aktualizira baš danas? Neposredni poticaj za ovaj obračun evidentno je predizborna kampanja, mada Bojan Ivošević ima ponešto drugačije tumačenje: 'Tek nakon što smo alarmirali DORH zbog nepostupanja nadležnih tijela, trgnuli su se i 'Dolis' upravo uklanja bespravnu gradnju na Marjanu! Godinama nas je Matea Dorčić, čak i pisanim putem, uvjeravala da je Dolis davnih dana uklonio sve bespravno na Kašjunima i da nema nikakvih problema na terenu s njima', napisao je Ivošević u svojoj objavi na Facebooku.