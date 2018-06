Hrvatski navijači zavladali Kalinjingradom, stigla je i 96-metarska zastava

Hrvatski navijači polako se zagrijavaju za večerašnje otvaranje Svjetskog prvenstva i utakmicu protiv Nigerije koja je na rasporedu od 21 sat. Središte Kalinjingrada preplavile su 'kockice', a atmosfera je sjajna. Tisuće hrvatskih navijača je doputovalo u nama najbliži ruski grad...

Stigla je i najveća hrvatska zastava koju je donijela ekipa iz Crikvenice i Bribira. Zastava se razvijala od Poljske do Portugala, od Engleske do Brazila, a sada i u Rusiji. Toj mega-zastavi malo nedostaje do 'stotke', materijala je bilo za 'samo' 96 metara... No, i ovako je ipresivna. Ma, nema nas nitko na svijetu!

Navijači su doputovali iz svih krajeva 'Lijepe naše', ali i iz svijeta. Većina ih je potegla automobilima i kombijima jer do Kalinjgrada ima 'svega' 1400 km.