Piletić ipak odlazi? Raste pritisak, a stižu neslužbene poruke iz Vlade

Nakon što je Ustavni sud srušio dio odredbi Zakona o osobnoj asistenciji, sve je više zahtjeva da ministar rada i socijalne politike Marin Piletić ode iz Vlade

Oporba traži smjenu ministra socijalne politike Marina Piletića i to zato jer mu je Ustavni sud ukinuo odredbe Zakona o osobnoj asistenciji i nazvao ga nečovječnim. Vladajući zasad drže leđa ministru koji je pod paljbom oporbe. RTL Danas neslužbeno u Vladi doznaje da nije isključeno da Piletić sam podnese ostavku ili bude zamijenjen u jednoj od idućih rekonstrukcija Vlade.

Piletić je danas bez komentara, a što se dogodilo sa zakonom, objašnjavao je, iza zatvorenih vrata HDZ-ovim koalicijskim partnerima. No prošli četvrtak, Piletić je u prvom komentaru nakon odluke Ustavnog suda rekao da je 'njegova ostavka je uvijek na raspolaganju.' 'Smatram da su brojne politike godinama samo najavljivale ovaj zakon zbog osjetljivosti. Očito neki ranije nisu htjeli ući u tako složen proces donošenja dva zakona koja su svojim učincima značajno povećale broj osoba s invaliditetom koji koristi te usluge. Te iste osobe s invaliditetom su bile marginalizirane i bez zakonskog prava. Donošenjem zakona bili smo svjesni izazova, donijeli smo odluku da ti zakoni stupe na snagu u našem mandatu. Izmjene će se donositi. Danas više od 8000 osoba s invaliditetom ima pravo na osobnog asistenta.'

Marin Piletić Izvor: Cropix / Autor: Ranko Suvar







+5 Marin Piletić Izvor: Cropix / Autor: Ranko Suvar