Peticija protiv Bernardića uzdrmala stranku na terenu: 'To je puč, sabotaža!'

Dio vodstva županijske šibensko-kninske organizacije SDP-a je u priopćenju za javnost uputio kritike predsjedniku županijske organizacije Jošku Šupi zbog toga što je potpisao peticiju za smjenu predsjednik stranke Davora Bernardića, čime je, ocjenjuju, pridonio produbljivanju raskola u stranci

'Ako vam je glavno predizborno obećanje na unutarstranačkim izborima okupljanje, konsolidacija stranke i zajedništvo, onda vam prvi potez ne može biti u smjeru produbljivanja podjela u stranci. Potpisivanje nekakve peticije za smjenu predsjednika SDP-a i medijski pritisak na njega, čemu se pridružio kolega Joško Šupe, je upravo to – daljnje podjele. Kada to radite na ovakav neozbiljan i nasilan način to se zove puč ili sabotaža,', stoji u priopćenju.

Postoje legalne i legitimne procedure za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku SDP-a utvrđene Statutom, poručuju.