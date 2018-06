SDP-ovi gradonačelnici poručili pučistima: Ne tjerajte nas da potpišemo peticiju protiv Bernardića

Dok se čeka da na ruke predsjednika SDP-a Davora Bernardića stigne peticija kojom se traži njegova ostavka, na adresu vrha SDP-a na Iblerovom trgu stiglo je pismo osam gradonačelnika

'Hrvatska u stanju u kakvome se trenutno nalazi, zemlja u kojoj se sve glasnije čuju glasovi iz 19. stoljeća, treba snažnu socijal-demokratsku stranku koja će biti stup obrane pred raznim retrogradnim pokretima i inicijativama. Ovakav SDP, razoren unutarnjim sukobima i borbom za prevlast raznoraznih struja, prestat će biti politički relevantan čimbenik, a još manje nekakav jamac demokratske i moderne zemlje. Zato je sada, više no ikad prije, važno preispitati odnose u stranci i njezinom vodstvu, ali raspravom u stranci - na stranačkim tijelima. SDP će svoju snagu moći pokazati smo onda i ako svoje probleme riješi unutar stranke. Ako je to promjena predsjednika i vodstva stranke, novi izbori ili neko treće rješenje, to mora biti demokratski proces usmjeren i vođen važnim ciljem: snažan i demokratski SDP u modernoj i demokratskoj Hrvatskoj', poručuju SDP-ovi gradonačelnici u pismu koje je tportal dobio.

Pozivaju stoga predsjednika stranke Davora Bernardića, sve potpredsjednike i cijelo Predsjedništvo da se okupe i otvoreno razgovaraju o budućnosti stranke, o međusobnim odnosima i novim odgovorima i rješenjima za sadašnju situaciju. 'Pri tom je važno da se vode načelom: SDP je važniji od bilo kojeg pojedinca! Nema tog pojedinačnog interesa koji može i smije biti ispred interesa stranke, a to znači i interesa demokratske Hrvatske', kažu gradonačelnici, koji u pismu ipak ne brane aktualnog šefa stranke.