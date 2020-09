Petek podigao 1,96 milijuna kuna u kešu, pa ih odnio Kovačeviću u 'klub', procurili i šifrirani razgovori s gradonačelnikom Grgićem

Ne sati i dani, nego mjeseci snimljenih razgovora i videosnimki tajne policijske pratnje predsjednika Uprave Janafa Dragana Kovačevića te drugih osumnjičenika, među kojima su i dvojica gradonačelnika i saborskih zastupnika, dio su dokazne građe u najnovijoj istrazi USKOK-a protiv 13 okrivljenika zbog navodnog namještanja poslova tvrtki Elektrocentar Petek ivanićgradskog poduzetnika Kreše Peteka.

Prvi snimljeni razgovori između Kovačevića i Peteka datiraju mjesec dana prije same primopredaje, a mjesec dana od kada su u rujnu prošle godine istražitelji počeli tajno nadzirati Peteka. “Jel’ se vidimo drugi tjedan?”, pisao je Kovačević Peteku, a ovaj mu je također SMS-om odgovorio: “Možemo li na ručak idući tjedan... dogovorili bismo plan i dinamiku. Ako ne može ručak, može kava”. Istražitelji sumnjaju da se iza izraza “dogovaranje plana i dinamike” zapravo skriva priprema dogovora da Petekove tvrtke dobiju poslove s Janafom, odnosno da se Kovačeviću plati mito. Već tada Petek počinje prebacivati milijunske iznose s računa svoje tvrtke na osobni račun u PBZ-u, a sve se intenzivira početkom studenoga prošle godine.

Premda sama primopredaja nije snimljena jer se odvijala u posebnom prostoru koji je Kovačević zvao “klub”, snimljeni su njihovi telefonski razgovori prije i poslije navodne transakcije. Policija je Peteka pratila videokamerom kako ulazi u banku po novac, kako izlazi iz banke s novcem te kako odlazi do “kluba”, ulazi unutra te izlazi iz “kluba” bez novca. Sam famozni “klub”, mjesto primopredaje novca, USKOK je posebno analizirao, budući da je policija vezano uz tu lokaciju očigledno snimila još niz zanimljivih stvari osim same primopredaje. Naime, istražitelji navode da je riječ o lokaciji u Slovenskoj ulici, koja je u vlasništvu tvrtke čiji je suvlasnik Kovačević, te da je Kovačević u tom prostoru “primao dužnosnike najvišeg ranga”, ne navodeći o kome se konkretno radi, piše Jutarnji .

Osmog studenoga 2019. Petek naziva bankaricu u PBZ-u te kaže da mu treba 1,95 milijuna kuna za ponedjeljak do 12. Riječ je o transakciji koja je prethodila sastanku Peteka i Kovačevića u “klubu” 11. studenoga 2019., a na kojemu tužitelji sumnjaju da je Kovačević od Peteka primio 1,96 milijuna kuna mita kako bi Peteku osigurao poslove s Janafom vrijedne oko 40 milijuna kuna.

Iz podataka koje je USKOK pribavio od PBZ-a proizlazi da je Krešo Petek toga dana u gotovini podignuo 1,96 milijuna kuna. Da ne bi bilo dvojbe da se vozio na sastanak s Kovačevićem, pobrinuo se sam Petek. Naime, u 13.30 je Kovačeviću poslao SMS s porukom: “Kasnimo par minuta”, na što mu je Kovačević odgovorio: “Samo polako”. Kad je Petek stigao do “kluba”, iz prtljažnika je uzeo papirnatu vrećicu te je ušao u zgradu, da bi nakon nekog vremena izašao - ali bez vrećice, piše Jutarnji .

Serija snimljenih razgovora počela je 27. veljače, kada je Petek pitao Ivu Šuler može li poslati tri firme za njezin natječaj te da mu pošalje što je sve potrebno od adrese do OIB-a. Pozivi su se intenzivirali 10. ožujka, kada Petek govori Marasu da ode do Ive “i posloži priču”. Tijekom sastanka uživo njih dvojice Petek je nazvao Sinišu Klobučara iz Sak prometa te mu se požalio: “Ostao sam malo iznenađen, ja sam tebi prošli tjedan platio ono”, na što Klobučar odgovara potvrdno jer su se, kaže, tako i dogovorili. Zatim se Petek dalje žali da “on (Grgić op. a.) od njega očekuje svoj dio”.

“Ja fakturiram po situaciji kako mjesečno dođe, po 5% kako smo se dogovorili od mog iznosa”, kaže Klobučar, na što Petek propitkuje: “A on, a on?”. Zatim mu Klobučar objašnjava da su se dogovorili da on svoj dio plati preko računa, dok će s “njim” u kešu riješiti 102.000 kuna jer su se tako dogovorili na ručku.

“Bok gradonačelniče, prijatelju, može li u četvrtak? Rekli smo ovaj tjedan”, pita Petek na telefon 17. ožujka 2020. Grgića, koji mu predlaže susret u Rešetarima. Pritom mu Petek daje do znanja da bi na kratko bio s njim nasamo prije dolaska kolega. Nekoliko sati prije susreta Grgić zove Peteka i pita ga gdje će se naći.

“Sve je zatvoreno”, ustvrdio je Grgić s obzirom na situaciju s koronom, na što mu Petek sugerira da mogu “parkiralište” ili, pak, da “neki privatnik za njih otvori”.

“Znaš što, ja sam ipak gradonačelnik. Netko će me snimiti pa će me zajebavati zbog toga”, promisli Grgić, nakon čega su se sastali na parkiralištu, razmijenili informacije i razišli. 1. srpnja u 19.20 sati Petek odašilje šifrirani poziv Grgiću: “Dragi gradonačelniče, moje duboko poštovanje. Samo pitam da ti onaj smuđ (javno objavljeni natječaj op. a.) ne bu pobegel”, na što mu Grgić odgovara: “Neće, neće brate.. Jebiga, kampanja mi je, ne znam gdje nisam, od televizije do radija”.