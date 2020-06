Peović: Uzimanje i preraspodjela ušteđevina većih od 100.000 eura jedna je od naših antikriznih mjera

Gošća Newsrooma bila je predsjednica Radničke fronte i nositeljica liste zeleno lijeve koalicije u osmoj izbornoj jedinici

Za osmu izbornu jedinicu u kojoj je nositeljica liste kaže da je to jedinica koja je oduvijek bila lijevo, ali nema pravu ljevicu. "Istra, Kvarner i Rijeka pravu ljevicu čeka i mi smo tu", kaže Katarina Peović.

Na pitanje s kime bi mogli surađivati nakon izbora kaže da je za njih mogućnost bilo kakve suradnje i imperativ održanja neke socijalno osjetljive vlade nasuprot desnice vrlo jasan niz konkretnih mjera koje bi tražili od eventualno takve vlade. U njoj ne bi sudjelovali, ali po receptu slovenske ljevice podržali bi manjinsku vladu uz set proradničkih politika.

Na konstataciju voditelj da je takva vlada u Sloveniji potrajala pola mandata kaže da su se neke mjere napravile, poput dizanja minimalca.

U tekstu koji je pisala za Večernji list Peović je navela i mjeru uzimanja i preraspodjele ušteđevina većih od 100.000 eura.

Kaže da je to bila jedna od 17 antikriznih mjera Radničke fronte, a stajalo je da treba upozoriti da u našem bankarskom sustavu imamo štednje od 75 milijardi kuna i to ima 51.000 ljudi, a to je iznos koji je Vlada rekla uložiti u sanaciju korona krize.

"Riječ je o tome da bogata manjina drži većinu novca, a i HNB je upozoravao da imamo veliku štednju."

Na ponovljeno pitanje zalaže li se za oduzimanje legalne ušteđevine veće od 100.000 eura ne odgovara konkretno nego kaže da žele upozoriti da je potrebno uključiti akumulirano bogatstvo onih koji se njime ne koriste.

"Svakako progresivno oporezivanje je važno i imamo ga u programa jer nas dovodi u situaciju ravnopravnije raspodjele", kaže Peović te dodaje da danas kapitalistčke zemlje rade ono što je bilo nezamislivo prije korona krize koja nas je upozorila da je potrebna u Hrvatskoj proizvodnja za potrebe Hrvatske.

Marin Miletić klaun na političkoj sceni

"Naši glasači su ogromno biračko tijelo koje je razočarano i ne izlazi na izbore jer misli da nema za koga glasati."

Smatra da aktualna Vlada kalkulira s ljudima iz Uljanika i ostalih brodogradilišta. Misli da možemo održati tu gospodarsku granu.

Oko Mosta i Marina Miletića, koji je u njezinoj izbornoj jedinici, kaže da predstavlja klauna na političkoj sceni.

"Ako priča o zgodnim komadima kojima treba davati glasove nadam se da su naši ljudi pametniji pa razumiju da nije ovo izbor za miss nego izbor za svoju budućnost, djecu, temeljne potrebe poput stana", poručila je Peović za N1.