Pentagon tvrdi: Kina je postavila više od 100 interkontinentalnih balističkih raketa u silose

M. Šu.

22.12.2025 u 21:45

Kina je vjerojatno postavila više od 100 interkontinentalnih balističkih projektila na svoja tri najnovija silosa i ne želi pregovore o kontroli naoružanja, navodi se u nacrtu izvješća Pentagona u kojem se ističu rastuće vojne ambicije Pekinga.

Kina ubrzano širi i modernizira svoje zalihe oružja. Peking je navode o gomilanju vojske opisao kao pokušaje 'ocrnjivanja i klevetanja Kine te namjernog obmanjivanja međunarodne zajednice'.

Prošlog mjeseca, američki predsjednik Donald Trump rekao je da možda radi na planu denuklearizacije s Kinom i Rusijom. No, nacrt izvješća Pentagona, kojeg je Reuters dobio na uvid, navodi da se Peking ne čini zainteresiranim.

'I dalje ne vidimo interes Pekinga za poduzimanje takvih mjera ili sveobuhvatnije rasprave o kontroli naoružanja', navodi se u izvješću.

U izvješću se posebno navodi da je Kina vjerojatno postavila više od 100 interkontinentalnih balističkih raketa DF-31 na kruto gorivo u silosima blizu kineske granice s Mongolijom. Pentagon je prethodno izvijestio o postojanju silosa, ali ne i o broju natovarenih raketa.

U nacrtu izvješća Pentagona nije identificirana nijedna potencijalna meta kojom bi bili gađani ti projektili. Američki dužnosnici napomenuli su da bi se izvješće moglo promijeniti prije nego što bude poslano zakonodavcima.

U izvješću se navodi da su kineske zalihe nuklearnih bojevih glava 2024. godine još uvijek bile na niskim razinama od 600, što pokazuje 'sporiju stopu proizvodnje u usporedbi s prethodnim godinama'. No, u izvješću se dodaje da je kinesko nuklearno širenje u tijeku i da je na putu da do 2030. godine ima preko 1000 bojevih glava.

U opsežnom izvješću Pentagona detaljno je opisano gomilanje kineske vojske i navedeno je da 'Kina očekuje da će biti u stanju voditi i pobijediti u ratu protiv Tajvana do kraja 2027.'

Peking usavršava svoje vojne opcije za preuzimanje Tajvana 'brutalnom silom', navodi se u izvješću, dodajući da bi jedna od opcija mogla uključivati ​​udare 1500-2000 nautičkih milja od Kine.

