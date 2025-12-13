Kineska hipersonična superraketa za manje od 100.000 dolara? Stručnjaci: To je blef

Primjerice, jedan presretač PAC-3 za sustav Patriot, koji koristi i Njemačka, stoji više od četiri milijuna dolara, dok raketa za američki sustav THAAD košta između 12 i 15 milijuna dolara. U tom bi scenariju jeftino hipersonično oružje moglo iscrpiti i probiti i najnaprednije zapadne protuzračne obrane, piše WiWo .

Prema navodima kineskih medija, uključujući South China Morning Post i državni CCTV, privatna zrakoplovna i svemirska tvrtka Lingkong Tianxing razvila je hipersoničnu raketu YKJ-1000 koja je navodno već spremna za serijsku proizvodnju. Cijena od 99.000 dolara po projektilu izazvala je posebnu pozornost jer su sami sustavi za obranu od takvog oružja višestruko skuplji.

'Takva tehnologija za navedeni iznos jednostavno nije izvediva', kazao je jedan industrijski stručnjak specijaliziran za potencijalno neprijateljske oružane sustave. Kod projektila PAC-3 , primjerice, samo bojeva glava čini više od 50 posto ukupne cijene. Čak i kada bi Kina uspjela proizvesti sličnu komponentu upola jeftinije, to bi i dalje značajno premašilo najavljeni iznos.

Vojni analitičari i stručnjaci za razvoj oružja, međutim, izražavaju ozbiljne sumnje u to da se takav sustav doista može proizvesti po najavljenoj cijeni. Ključni problem, ističu, predstavlja radarski navigirana bojeva glava koja mora funkcionirati pri ekstremnim temperaturama.

Osim toga, hipersonični projektil zahtijeva i vrlo otporno navigacijsko rješenje. Iako danas postoje iznimno jeftini prijamnici za kineski satelitski sustav BeiDou, kakvi se koriste u civilnim dronovima, njih se lako može presresti. U stvarnom borbenom sustavu morali bi se koristiti znatno sofisticiraniji, a time i skuplji oblici navigacije.

Cement umjesto keramike?

Posebnu pažnju izazvala je tvrdnja da YKJ-1000 koristi pjenobeton iz civilne građevinske industrije kao toplinski štit, umjesto skupe specijalne keramike. Hipersonični rakete lansiraju se na balističkoj putanji, a zatim se u gornjim slojevima atmosfere prebacuju u plitki, klizeći let pri ekstremnim brzinama, zbog čega ih je vrlo teško rano otkriti.

No upravo u toj fazi letjelica je izložena ekstremnim temperaturama.

'Toplinski štit ne smije se deformirati, jer bi i minimalne promjene pri brzinama od šest illi sedam Macha imale ozbiljne posljedice na putanju', objašnjava stručnjak.

Iz Njemačkog centra za zrakoplovstvo i svemirska istraživanja (DLR) potvrđuju da je teorijski moguće koristiti pjenobeton kao toplinsku zaštitu, vjerojatno uz posebno vezivo koje se pri pregrijavanju topi i apsorbira toplinu. No i ondje izražavaju sumnju u dugoročnu pouzdanost takvog rješenja u realnim borbenim uvjetima.

Psihološki rat ili nova taktika?

Stručnjaci stoga smatraju da se kineske tvrdnje prije mogu svrstati u domenu psihološkog ratovanja. Prema tom tumačenju, Peking želi zapadnim zemljama, a osobito SAD-u, poslati poruku da su njihovi vojni sustavi preskupi i neučinkoviti u odnosu na kineske kapacitete.

Ipak, postoji i scenarij u kojem bi jeftina verzija takvog oružja imala smisla.

'Ako se izostave skupi sustavi navođenja, jer preciznost zapravo nije presudna, takve rakete mogle bi se koristiti za preopterećenje protuzračne obrane', kaže industrijski analitičar. U tom bi slučaju stotine jednostavnih raketa služile kao mamci, dok bi tek nekolicina imala sofisticiranu tehnologiju potrebnu za stvarni napad.

Video koji kruži Kinom dodatno sugerira da bi sustav mogao biti smješten u standardne kontejnere, što bi ga činilo još težim za satelitsko izviđanje. Iako se čini da je priča o 'hipersoničnoj superraketi za 100.000 dolara' zasad pretjerana, stručnjaci upozoravaju da je sama ideja masovne uporabe jeftinijih hipersoničnih platformi nešto što Zapad ne bi smio ignorirati.