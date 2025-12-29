Pentagon se opet osramotio zbog Petea Hegsetha: 'Sve ih ubijte' mu se obilo o glavu

Bombardiranje broda koji je navodno prevozio drogu iz Ekvadora, a koje je provedeno pod zapovjedništvom Hegsetha, uništilo je dokaze ključne za kazneni postupak protiv preživjelih članova posade. Na to je upozorilo novo izvješće Washington Post.

Jedan od dvoje preživjelih u američkom napadu 16. listopada bio je Andrés Fernando Tufiño Chila, 42-godišnji Ekvadorac s kriminalnim dosjeom povezanim s trgovinom drogom. Napad je bio usmjeren na polupodmornicu za koju Pentagon tvrdi da je prevozila narkotike namijenjene međunarodnom tržištu. Dvoje članova posade poginulo je u napadu, dok je četvrti izručen Kolumbiji.

Američka vojska zarobila je Chilu i potom ga vratila u Ekvador radi kaznenog progona. Međutim, Sjedinjene Države ekvadorskim vlastima nisu dostavile nikakve materijalne dokaze koji bi omogućili njegovo uhićenje. Svi potencijalni dokazi – zaplijenjena droga, GPS zapisi ili mobilni telefoni – uništeni su tijekom napada i završili su na dnu mora.

Osumnjičeni pušten na slobodu

Zbog toga je ekvadorska vlada bila prisiljena pustiti Chilu na slobodu, navodi Washington Post. Taj neuspjeh u procesuiranju navodnog narkoterorista u potpunoj je suprotnosti s oštrom retorikom 45-godišnjeg ministra obrane, koji se često javno poziva na beskompromisnu borbu protiv narkoterorizma.

„Ako su ti ljudi bili trgovci drogom i zaslužuju smrt, kako to da biste ih pokupili i jednostavno pustili?“ zapitao je u razgovoru za Post zastupnik Joaquin Castro, demokrat iz Teksasa i član odbora za obavještajne i vanjske poslove Zastupničkog doma.

Pentagon u početku nije odgovorio na upit za komentar, no kasnije je u izjavi za Washington Post poručio: „Dosljedno smo isticali da su naši obavještajni podaci potvrdili kako su ti brodovi prevozili narkotike namijenjene Sjedinjenim Državama. Isti obavještajni podaci također potvrđuju da su pojedinci uključeni u te operacije bili ili jesu narkoteroristi i stojimo iza te procjene.“