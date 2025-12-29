Pentagon se opet osramotio zbog Petea Hegsetha: 'Sve ih ubijte' mu se obilo o glavu

Pristup Petea Hegsetha navodnim narkoteroristima – prvo bomba, a tek onda pitanja – prema novim otkrićima zapravo pomaže upravo tim istim kriminalcima da izbjegnu kazneni progon
Bombardiranje broda koji je navodno prevozio drogu iz Ekvadora, a koje je provedeno pod zapovjedništvom Hegsetha, uništilo je dokaze ključne za kazneni postupak protiv preživjelih članova posade. Na to je upozorilo novo izvješće Washington Post.
Jedan od dvoje preživjelih u američkom napadu 16. listopada bio je Andrés Fernando Tufiño Chila, 42-godišnji Ekvadorac s kriminalnim dosjeom povezanim s trgovinom drogom. Napad je bio usmjeren na polupodmornicu za koju Pentagon tvrdi da je prevozila narkotike namijenjene međunarodnom tržištu. Dvoje članova posade poginulo je u napadu, dok je četvrti izručen Kolumbiji.
Američka vojska zarobila je Chilu i potom ga vratila u Ekvador radi kaznenog progona. Međutim, Sjedinjene Države ekvadorskim vlastima nisu dostavile nikakve materijalne dokaze koji bi omogućili njegovo uhićenje. Svi potencijalni dokazi – zaplijenjena droga, GPS zapisi ili mobilni telefoni – uništeni su tijekom napada i završili su na dnu mora.
Osumnjičeni pušten na slobodu
Zbog toga je ekvadorska vlada bila prisiljena pustiti Chilu na slobodu, navodi Washington Post. Taj neuspjeh u procesuiranju navodnog narkoterorista u potpunoj je suprotnosti s oštrom retorikom 45-godišnjeg ministra obrane, koji se često javno poziva na beskompromisnu borbu protiv narkoterorizma.
„Ako su ti ljudi bili trgovci drogom i zaslužuju smrt, kako to da biste ih pokupili i jednostavno pustili?“ zapitao je u razgovoru za Post zastupnik Joaquin Castro, demokrat iz Teksasa i član odbora za obavještajne i vanjske poslove Zastupničkog doma.
Pentagon u početku nije odgovorio na upit za komentar, no kasnije je u izjavi za Washington Post poručio: „Dosljedno smo isticali da su naši obavještajni podaci potvrdili kako su ti brodovi prevozili narkotike namijenjene Sjedinjenim Državama. Isti obavještajni podaci također potvrđuju da su pojedinci uključeni u te operacije bili ili jesu narkoteroristi i stojimo iza te procjene.“
Hegseth u problemu
Hegseth je velik dio svog političkog kredibiliteta, a potencijalno i posao, vezao uz učinkovitost ovakvih vojnih operacija. No već se ranije našao u ozbiljnim problemima zbog navodne zapovijedi „ubijte ih sve“ tijekom napada na venezuelanski brod s drogom 2. rujna, kada su ubijeni preživjeli iz prvog napada. Kritičari su taj slučaj nazvali mogućim ratnim zločinom.
Kada su krajem studenoga u javnost procurila izvješća o toj zapovijedi, Hegseth se javno pohvalio riječima: „Biden je razmazio teroriste, mi ih ubijamo.“
Incident s takozvanim „dvostrukim udarom“ bio je najozbiljnija Hegsethova kontroverza u godini punoj neugodnih situacija, što je potaknulo nagađanja da bi se uskoro mogao suočiti s otkazom.
Američki predsjednik Donald Trump, koji ima 79 godina, pokušao je umanjiti vlastitu odgovornost, rekavši: „Nisam znao za drugi napad. Nisam znao ništa o tim ljudima. Nisam bio uključen.“ Istodobno je, međutim, javno i glasno podržao Hegsetha tijekom cijelog skandala.