AMERIČKI MINISTAR RATA

Pentagon se opet osramotio zbog Petea Hegsetha: 'Sve ih ubijte' mu se obilo o glavu

Maja Čohan

29.12.2025 u 19:43

Pete Hegseth
Pete Hegseth Izvor: EPA / Autor: LUKE JOHNSON
Bionic
Reading

Pristup Petea Hegsetha navodnim narkoteroristima – prvo bomba, a tek onda pitanja – prema novim otkrićima zapravo pomaže upravo tim istim kriminalcima da izbjegnu kazneni progon

Bombardiranje broda koji je navodno prevozio drogu iz Ekvadora, a koje je provedeno pod zapovjedništvom Hegsetha, uništilo je dokaze ključne za kazneni postupak protiv preživjelih članova posade. Na to je upozorilo novo izvješće Washington Post.

Jedan od dvoje preživjelih u američkom napadu 16. listopada bio je Andrés Fernando Tufiño Chila, 42-godišnji Ekvadorac s kriminalnim dosjeom povezanim s trgovinom drogom. Napad je bio usmjeren na polupodmornicu za koju Pentagon tvrdi da je prevozila narkotike namijenjene međunarodnom tržištu. Dvoje članova posade poginulo je u napadu, dok je četvrti izručen Kolumbiji.

Američka vojska zarobila je Chilu i potom ga vratila u Ekvador radi kaznenog progona. Međutim, Sjedinjene Države ekvadorskim vlastima nisu dostavile nikakve materijalne dokaze koji bi omogućili njegovo uhićenje. Svi potencijalni dokazi – zaplijenjena droga, GPS zapisi ili mobilni telefoni – uništeni su tijekom napada i završili su na dnu mora.

Osumnjičeni pušten na slobodu

Zbog toga je ekvadorska vlada bila prisiljena pustiti Chilu na slobodu, navodi Washington Post. Taj neuspjeh u procesuiranju navodnog narkoterorista u potpunoj je suprotnosti s oštrom retorikom 45-godišnjeg ministra obrane, koji se često javno poziva na beskompromisnu borbu protiv narkoterorizma.

„Ako su ti ljudi bili trgovci drogom i zaslužuju smrt, kako to da biste ih pokupili i jednostavno pustili?“ zapitao je u razgovoru za Post zastupnik Joaquin Castro, demokrat iz Teksasa i član odbora za obavještajne i vanjske poslove Zastupničkog doma.

Pentagon u početku nije odgovorio na upit za komentar, no kasnije je u izjavi za Washington Post poručio: „Dosljedno smo isticali da su naši obavještajni podaci potvrdili kako su ti brodovi prevozili narkotike namijenjene Sjedinjenim Državama. Isti obavještajni podaci također potvrđuju da su pojedinci uključeni u te operacije bili ili jesu narkoteroristi i stojimo iza te procjene.“

vezane vijesti

Hegseth u problemu

Hegseth je velik dio svog političkog kredibiliteta, a potencijalno i posao, vezao uz učinkovitost ovakvih vojnih operacija. No već se ranije našao u ozbiljnim problemima zbog navodne zapovijedi „ubijte ih sve“ tijekom napada na venezuelanski brod s drogom 2. rujna, kada su ubijeni preživjeli iz prvog napada. Kritičari su taj slučaj nazvali mogućim ratnim zločinom.

Kada su krajem studenoga u javnost procurila izvješća o toj zapovijedi, Hegseth se javno pohvalio riječima: „Biden je razmazio teroriste, mi ih ubijamo.“

Incident s takozvanim „dvostrukim udarom“ bio je najozbiljnija Hegsethova kontroverza u godini punoj neugodnih situacija, što je potaknulo nagađanja da bi se uskoro mogao suočiti s otkazom.

Američki predsjednik Donald Trump, koji ima 79 godina, pokušao je umanjiti vlastitu odgovornost, rekavši: „Nisam znao za drugi napad. Nisam znao ništa o tim ljudima. Nisam bio uključen.“ Istodobno je, međutim, javno i glasno podržao Hegsetha tijekom cijelog skandala.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAKON DVA TJEDNA

NAKON DVA TJEDNA

FOTO/VIDEO Željko Kerum izašao iz zatvora, pa se neočekivano obratio javnosti
sastanak u mar-a-lagu

sastanak u mar-a-lagu

Maske su pale: U moru Trumpovih spinova jedna reakcija Zelenskog rekla je sve
spriječio veći masakr

spriječio veći masakr

Progovorio junak iz Australije: 'Moj cilj je bio spriječiti ubijanje nevinih ljudi'

najpopularnije

Još vijesti