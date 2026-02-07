Pentagon prekida veze s Harvardom zbog 'woke' ideologije: 'Leglo antiameričkih radikala'

Američko Ministarstvo obrane prekida akademsku suradnju sa Sveučilištem Harvard. Odluku je objavio ministar obrane Pete Hegseth, optuživši najstarije američko sveučilište da je postalo središte ‘aktivizma mržnje prema Americi’

U videu objavljenom na društvenoj mreži X, Hegseth je najavio da će Pentagon ukinuti vojne poslijediplomske programe, stipendije i certifikate koji su se dosad provodili u suradnji s tom prestižnom institucijom, javlja BBC. Harvard je, prema njegovim riječima, postao ‘tvornica probuđene ideologije i leglo antiameričkih radikala’, što je, kako tvrdi, u suprotnosti s temeljnim fokusom ministarstva na ‘smrtonosnost’ i ‘odvraćanje’.

Već mjesecima administracija predsjednika Donalda Trumpa prijeti smanjenjem financiranja i drugim mjerama protiv Harvarda, tvrdeći da je sveučilište ‘probuđeno’ i antisemitsko. Traži milijun dolara odštete od Harvarda Prošlog tjedna predsjednik Donald Trump najavio je da će od Harvarda tražiti milijardu dolara odštete, nakon što je New York Times izvijestio da je njegova administracija morala odustati od ranijeg zahtjeva za isplatu 200 milijuna dolara tijekom pregovora sa sveučilištem. Trump pritom optužuje Harvard da ‘širi mnogo gluposti’ u medijima. U objavi kasno u petak, Hegseth je poručio da razmatra prekid suradnje Ministarstva obrane i s drugim elitnim sveučilištima, no posebno se usredotočio na Harvard, ističući dugu povijest odnosa tog sveučilišta i američke vojske, koja seže još do vremena prvog američkog predsjednika Georgea Washingtona. ‘Predugo je ovo ministarstvo slalo naše najbolje i najbistrije časnike na Harvard, nadajući se da će sveučilište bolje razumjeti i cijeniti našu ratničku klasu’, rekao je Hegseth. ‘Umjesto toga, previše naših časnika vratilo se previše nalik Harvardu - s glavama punima globalističkih i radikalnih ideologija koje ne jačaju naše borbene redove’, dodao je i Harvard nazvao ‘jednim od žarišta aktivizma mržnje prema Americi’.