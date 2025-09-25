Penava predstavio novu članicu DP-a. Vodit će Odbor za istraživanje jugoslavenskih komunističkih zločina

"Na lokaciji u blizini Vojnića, u šumi Biljeg, imamo vrlo ozbiljne indicije o pronalasku masovne grobnice iz Drugog svjetskog rata, odnosno, poraća, a riječ je o između 1200 i 2000 žrtava ukopanih i zazidanih u tunelu uskotračne pruge koja se nekad koristila za izvlačenje drva”, izvijestio je Penava na konferenciji za novinare u Saboru.

Ako se te indicije pokažu točnim država bi mogla pristupiti istraživanju i utvrđivanju činjenica, točnog broja žrtava, tko su bili i kako su stradali.

U tom slučaju bit će to samo još jedan u nizu dokaza i činjenica koji će svjedočiti o monstruoznom režimu koji je vladao i kojemu je bilo sasvim normalno likvidirati i zazidati desetine, stotine i tisuće ljudi, i nakon toga ubijati sve one koji su pokušali komemorirati i govoriti istinu o tim ljudima, kazao je.

Kao novu članicu stranke predstavio je povjesničarku Vlatku Vukelić koja će voditi stranački Odbor za istraživanje jugoslavenskih komunističkih zločina.

"Ulaskom DP-a u vladajuću koaliciju postigli smo točno ono što je većina hrvatskih građana htjela, a to je l agani pomak Hrvatske udesno , ka suverenističkim politikama, domovinskom ozračju i na tom tragu predano radimo bez obzira na pritiske i podmetanja svih onih kojima takva Hrvatska smeta”, poručio je Penava

S njom ćemo dodatno dobiti na snazi u smislu znanstvenih istraživanja i znanstvenog pristupa ovoj vrlo osjetljivoj tematici do koje nam je jako stalo, istaknuo je, kako bi "sve ove bukače i galamdžije koji nastoje ovu temu zaprljati i onečistiti zbog nekih svojih osobnih ili ideoloških razloga te blokirati procese otkrivanja istine".

Vlatka Vukelić je jako pojačanje koje će pomoći da se tu temu znanstveno potkrijepi i iznese na svjetlo dana, što i jest cilj Vladinog Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata", kazao je Penava.

Vukelić je kazala kako su žrtve poraća tema kojom se znanstveno bavi dugi niz godina te da se DP-u priključila nakon Penavina poziva i zato što je ta stranka izašla iz zone komfora i pristala se baviti temama od kojih mnogi bježe.

"Stranački Odbor koji ću predvoditi bit će 'backup' svemu onome što će Penava artikulirati u radu Povjerenstva kojem predsjeda. Cilj je svima da to Povjerenstvo ne bude mrtvo slovo na papiru i to ćemo mi preuzeti na sebe”, najavila je.

Dodala je da smo kao generacija dužni svim sunarodnjacima koji su poginuli i za groba im se ne zna osigurati dostojan ukop.