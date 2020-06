Penava: HDZ i SDSS popis stanovništva pretvorili su u političku kategoriju

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u subotu je optužio HDZ da je sa SDSS-om postigao dogovor po kojemu je popis stanovništva postao 'politička kategorija', čak i kategorija iz domene manjinskih prava, a ne obična statistička kategorija.

'Apsolutno mi je neprihvatljivo da politika manipulira jednom običnom statističkom kategorijom i da uvjetuje, kao što smo imali priliku čuti i od predstavnika manjina, ali i većine, da će stručna tijela u ovoj državi dobivati upute od politike kako treba provoditi popis i tko taj popis treba raditi', rekao je.

Penava, koji je prošli mjesec izašao iz HDZ-a nezadovoljan, između ostalog, i odnosom te stranke prema najavljenom popisu stanovništva, kazao je kako bi trebalo biti apsolutno svejedno tko će obilaziti kuće i popisati stanovnike.

'Ako je u kući dvoje ljudi onda se dvoje treba i naći na popisu'

No, dodao je, jedino bi trebalo biti meritorno da ako u kući živi dvoje ljudi da se to dvoje ljudi i nađe na popisu, a ne da bude praksa kao što je, tvrdi, bila do sada, da umjesto dvoje ljudi na toj adresi bude popisano 22 ljudi.

Penava je ustvrdio kako je želja vukovarskih gradskih vlasti da popis stanovništva bude transparentan i točan.

'S druge strane, ne želim da se u Vukovaru dogode nemile scene kakve su se događale 2013./14. godine, novi slučajevi Igora Gilje i Darka Pajčića', poručio je na konferenciji za novinare posvećenoj popisu stanovništva, optuživši HDZ i SDSS da egzistiraju na političkoj sceni nauštrb interesa grada Vukovara.

'Potencijalna eskalacija nasilja u Vukovaru je zbog popisa, a ne sukoba navijača'

Upitan zašto se dosad nije oglasio o nedavnom obračunu navijača zagrebačkog Dinama i beogradskog Partizana u Vukovaru, pri čemu je nekoliko sudionika ozlijeđeno, odgovorio je kako je potencijalna eskalacija koja prijeti Vukovaru zbog popisa stanovništva neusporediva u odnosu na sukobe navijačkih skupina u gradu.

Sukobe, ističe, apsolutno treba osuditi, a njegov stav kao gradonačelnika je da državne institucije moraju osigurati da se ulicama ovoga grada mogu svi slobodno kretati.