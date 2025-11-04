POSEBNA SIMBOLIKA

Pavliček: 'Nikada nećemo dopustiti da se negira ili omalovažava žrtva Vukovara'

04.11.2025 u 14:40

Gradonačelnik Vukovara i predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček komentirao je u utorak incident u Splitu poručivši da žrtva Vukovara mora biti iznad svega, a njegovo ime se ne smije koristiti za poticanje prijetnji ni politička prepucavanja

"Nad Vukovarom i njegovim stanovnicima u studenome 1991. godine počinjeno je strašno nasilje s elementima genocida. Zato mjesec studeni za nas nosi posebnu simboliku, to je mjesec tuge, sjećanja i ponosa na sve hrvatske branitelje i civile koji su stradali u velikosrpskoj agresiji", istaknuo je Pavliček u objavi na facebooku.

Naglasio je kako je na svakom organizatoru da procijeni je li primjereno u tom mjesecu održavati određene manifestacije. "Svaki organizator mora biti svjestan simbolike stradanja grada Vukovara i mjeseca studenog te da dio hrvatske javnosti ne gleda blagonaklono na ovakve i slične manifestacije". 

No, ime Vukovara ne smije se koristiti kao povod za prijetnje, uvrede ili bilo kakav oblik nasilja. "Nikada nećemo dopustiti da se negira ili omalovažava žrtva Vukovara i hrvatskih branitelja. No, isto tako, osuđujemo svako verbalno nasilje i netrpeljivost prema drugima, bez obzira na to tko ga čini i pod kojim izgovorom", kazao je. 

Dodao je kako dani sjećanja na žrtvu Vukovara trebaju biti obilježeni dostojanstveno, s poštovanjem i jedinstvom, bez političkih prepucavanja, prijetnji ili provokacija.

Hrvatski suverenisti su također podijelili facebook objavu bivšeg saborskog zastupnika Marka Milanovića Litre o incidentu.  Ustvrdio je kako korijen problema nije u skupini mladića koja je spriječila održavanje Dana srpske kulture, nego u dugogodišnjoj kulturno-političkoj ofenzivi iz Beograda.

U objavi je istaknuo da se kroz projekte poput serijala RTS-a "Kultura Srba u Hrvatskoj" širi ideja "srpske Dalmacije" i prisvaja hrvatski prostor, dok hrvatske institucije na to šute.

