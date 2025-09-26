Pavasović Visković o detaljima Petračeve nagodbe: Što ona znači za Beroša?

Nakon što se nagodio s USKOK-om na kaznu od tri godine i devet mjeseci zatvora, poduzetnik Hrvoje Petrač uskoro izlazi iz Remetinca. Njegov odvjetnik, Ljubo Pavasović Visković, u razgovoru za RTL Danas s Ivanom Ivandom Rožić otkrio je detalje jamčevine od milijun eura, pozadinu pregovora s tužiteljstvom te što Petračevo priznanje znači za sudbinu ostalih okrivljenika, prvenstveno bivšeg ministra Vilija Beroša

Hrvoje Petrač trebao bi izaći na slobodu u utorak ili srijedu, nakon što se dovrše formalnosti oko uknjižbe založnog prava na nekretnine vrijedne milijun eura koje su položene kao jamčevina. Na prvi pogled, postavlja se pitanje apsurda – zašto platiti toliki iznos za izlazak na slobodu kada ga ionako čeka odsluženje zatvorske kazne? Pavasović Visković objašnjava za RTL da se ne radi o apsurdu, već o uobičajenoj praksi. 'Postoji jedan određeni vremenski rok između pravomoćnosti presude i izvršnosti presude. To je obično tri ili četiri mjeseca i u tom vremenu ljudi obično imaju priliku srediti neke svoje osobne poslove prije nego što odu odslužiti kaznu', pojasnio je odvjetnik. Dodao je kako će jamčevina Petraču biti u cijelosti vraćena onog trenutka kada stupi na izdržavanje kazne.

Što se tiče same presude – tri godine i devet mjeseci zatvora te pozamašan iznos koji mora uplatiti u državni proračun – Pavasović Visković izražava podvojene osjećaje. 'U odnosu na ono što je moj klijent realno napravio, zapravo sam nezadovoljan. Mislim da kada bi analizirali što su bile njegove aktivnosti, kazna je relativno visoka', kazao je, ali odmah i dodao: 'S druge strane, poznajem nekakve odnose i relacije u pravosuđu i jasno mi je da bi ovo završilo za njega kudikamo gore. Tako da je nagodba zapravo polučila nekakav rezultat koji je negdje između. Ne mogu reći ni da sam zadovoljan niti nezadovoljan'. Nagodba kao 'ravnoteža straha' Proces nagodbe s USKOK-om često je obavijen velom tajne, no Pavasović Visković opisuje ga kao proces koji počinje neformalnim razgovorima, a završava za pregovaračkim stolom. 'Svi smo mi kolege, dobro se poznajemo. Izmijeni se, ajmo to tako reći, na hodniku par puta mišljenje i ukoliko postoji interes dvije strane, tada se sjedne za stol i formalno pregovara', objašnjava. Ključni trenutak za postizanje dogovora, prema njegovim riječima, nastupa kada se uspostavi 'stanovita ravnoteža straha'. 'Nagodba se dogodi kada postoji kod obrane strah da će jako loše proći, a kod USKOK-a da će nešto izgubiti ili da neće dobiti sve ono što bi htjeli. Pa se onda ljudi nađu negdje na pola puta', slikovito je opisao Pavasović Visković, ističući da je kompromis temelj svake nagodbe u kojoj obje strane nešto dobivaju, ali i nešto gube. Takva je praksa, naglašava, normalna u cijelom civiliziranom svijetu.

