VIDEO Paunovi rade kaos u talijanskom turističkom raju na Jadranu, u sve se uključila i Meloni

Građani se žale na glasno glasanje tijekom parenja, izmet, oštećenja krovova i automobila te neprospavane noći.

Snimke paunova koji slobodno šeću ulicama turističkog mjesta posljednjih dana postale su viralne na društvenim mrežama, dok lokalni stanovnici tvrde da im ptice uništavaju kvalitetu života, piše Politico .

Stranka talijanske premijerke Giorgie Meloni otvorila je neočekivanu političku frontu — protiv paunova koji posljednjih godina preplavljuju obalno mjesto Punta Marina na Jadranu.

The best story you'll watch all week: apparently the Italian town of Punta Marina in Ravenna has been suffering from a peacock "invasion" and residents are not amused. The editing alone is Primetime Emmy-worthy. Sound on. You can thank me later. 😎 pic.twitter.com/g47tFU0imZ

Broj paunova eksplodirao nakon pandemije

Stanovnici tvrde da su se paunovi tijekom pandemije covida-19 navikli na mirnije ulice i počeli sve češće ulaziti u stambena područja. Njihova populacija navodno je narasla na oko stotinu jedinki.

'Situacija je postala gotovo nepodnošljiva', rekla je lokalna vijećnica Anna Greco iz stranke Braća Italije.

Dodala je da građani godinama trpe 'neodrživ suživot' s pticama te pozvala na njihovo premještanje.