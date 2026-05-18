VIDEO Paunovi rade kaos u talijanskom turističkom raju na Jadranu, u sve se uključila i Meloni

U talijanskom turističkom mjestu Punta Marina paunovi su postali neočekivan politički problem nakon što su se stanovnici požalili na buku, izmet i štetu koju ptice rade po kućama i automobilima. Situacija je otišla toliko daleko da se u priču uključila i stranka premijerke Giorgie Meloni
Stranka talijanske premijerke Giorgie Meloni otvorila je neočekivanu političku frontu — protiv paunova koji posljednjih godina preplavljuju obalno mjesto Punta Marina na Jadranu.
Snimke paunova koji slobodno šeću ulicama turističkog mjesta posljednjih dana postale su viralne na društvenim mrežama, dok lokalni stanovnici tvrde da im ptice uništavaju kvalitetu života, piše Politico.
Građani se žale na glasno glasanje tijekom parenja, izmet, oštećenja krovova i automobila te neprospavane noći.
Broj paunova eksplodirao nakon pandemije
Stanovnici tvrde da su se paunovi tijekom pandemije covida-19 navikli na mirnije ulice i počeli sve češće ulaziti u stambena područja. Njihova populacija navodno je narasla na oko stotinu jedinki.
'Situacija je postala gotovo nepodnošljiva', rekla je lokalna vijećnica Anna Greco iz stranke Braća Italije.
Dodala je da građani godinama trpe 'neodrživ suživot' s pticama te pozvala na njihovo premještanje.
Melonina stranka napala lokalne vlasti
Stranka Braća Italije pokušava nezadovoljstvo građana pretvoriti u političko pitanje te optužuje lokalne vlasti iz lijevog Demokratskog saveza da ništa ne poduzimaju.
Vladajuća stranka organizirala je javni sastanak kako bi raspravljala o mogućim rješenjima i pritiscima građana. Iz stranke poručuju da je u turističkom mjestu nužno osigurati 'urbani red i zaštitu privatne imovine'.
Stanovnici tvrde da paunovi već godinama lutaju privatnim vrtovima, penju se na automobile i krovove te noću glasno kriče u blizini kuća i hotela.
Problem traje više od deset godina
Prema navodima lokalnih medija, paunovi su na tom području prisutni još od 2014. godine, a dosadašnji pokušaji rješavanja problema nisu dali rezultate.