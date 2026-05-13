OSIGURANJE HORMUZA

Talijani stižu u Perzijski zaljev: Raspoređuju dva protuminska broda

I.K./Hina

13.05.2026 u 12:58

Talijanski ministar Guido Crosetto i premijerka Italije Giorgia Meloni
Talijanski ministar Guido Crosetto i premijerka Italije Giorgia Meloni Izvor: EPA / Autor: RICCARDO ANTIMIANI
Bionic
Reading

Talijanski ministar obrane u srijedu je najavio da će Italija unaprijed rasporediti dva protuminska broda bliže Perzijskom zaljevu da bi mogli brzo intervenirati i osigurati Hormuški tjesnac kada to dopuste uvjeti.

"Kao čisto preventivnu mjeru i s obzirom na vrijeme potrebno za prijenos i preraspodjelu resursa, planiramo rasporediti dva protuminska broda relativno bliže Hormuškom tjesnacu", objasnio je ministar Guido Crosetto u parlamentu.

Ta će dva broda biti raspoređena "u početku u istočnom Sredozemlju, a zatim i u Crvenom moru, kao dio aktualnih misija 'Mediterraneo Sicuro' ('Sigurno Sredozemlje') i 'Aspides'", precizirao je ministar.

Crosetto je istaknuo da preduvjet za bilo kakvo vojno raspoređivanje ne bi bio "privremeni" prekid vatre, koji je trenutačno na snazi ​​između Irana i Sjedinjenih Država, "već stvarno, vjerodostojno i stabilno primirje ili još bolje, trajni mir".

vezane vijesti

Praćenje i osiguranje trgovačkih brodova

Naznačio je i da se svaka misija u Hormuškom tjesnacu može odvijati samo uz prethodno odobrenje članova parlamenta.

Sredinom travnja nekoliko je zemalja, koje nisu izravno uključene u sukob izazvan 28. veljače američko-izraelskim napadima na Iran, izrazilo spremnost da uspostavi "neutralnu misiju" za osiguranje tjesnaca. To je ostvareno na konferenciji kojom su u Parizu predsjedavali francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, a u njoj je sudjelovala i Italija.

Cilj je "pratiti i osigurati trgovačke brodove koji prolaze Zaljevom", rekao je Macron, dok je Starmer potez opisao kao "mirnu, obrambenu" silu.

"Danas 40 zemalja razmatra doprinos tomu da Hormuški tjesnac postane slobodan i plovan čim uvjeti to dopuste. Čak 24 među njima već je izrazilo načelnu spremnost za sudjelovanjem s visoko specijaliziranim resursima, korisnim, primjerice, za uklanjanje mina iz pomorskog područja", pojasnio je talijanski ministar obrane.

Hormuški tjesnac - illustracija
Hormuški tjesnac - illustracija Izvor: Profimedia / Autor: Lakeview Images / Alamy

"Ako prevlada mir, svim bi jedinicama uključenih savezničkih nacija trebalo gotovo mjesec dana plovidbe da stignu do Perzijskog zaljeva. Zato se i mi organiziramo kako bismo se približili ovom području, a pritom ostali na sigurnoj udaljenosti", objasnio je parlamentarcima.

Guido Crosetto rekao i da je kinesko sudjelovanje "temeljno" za "postizanje rješenja", posebno u sklopu Ujedinjenih naroda.

"Kina je prva pogođena onim što se događa u Hormuzu, stoga bi trebala imati barem jednak, ako ne i veći interes od nas da se pronađe rješenje", rekao je.

Francuski predsjednik Macron u utorak je najavio predstojeću "inicijativu u Ujedinjenim narodima" čija je svrha predložiti "okvir" za takvu buduću misiju osiguranja Hormuškog tjesnaca, koja bi trebala započeti nakon što se Iran i Sjedinjene Države dogovore o ukidanju svojih blokada, uz naravno, konzultacije s ove dvije zemlje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
školska godina

školska godina

Opet promjena u školskom kalendaru: Evo što se vraća
nije joj prvi put

nije joj prvi put

Cure detalji: Djevojka koja je pretukla Filipinca stara je poznanica policije
protuzračno oružje

protuzračno oružje

Anušić: Hrvatska vojska uskoro dobiva moćan sustav obrane vrijedan pola milijarde eura

najpopularnije

Još vijesti