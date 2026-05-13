Talijani stižu u Perzijski zaljev: Raspoređuju dva protuminska broda

Talijanski ministar obrane u srijedu je najavio da će Italija unaprijed rasporediti dva protuminska broda bliže Perzijskom zaljevu da bi mogli brzo intervenirati i osigurati Hormuški tjesnac kada to dopuste uvjeti.

"Kao čisto preventivnu mjeru i s obzirom na vrijeme potrebno za prijenos i preraspodjelu resursa, planiramo rasporediti dva protuminska broda relativno bliže Hormuškom tjesnacu", objasnio je ministar Guido Crosetto u parlamentu. Ta će dva broda biti raspoređena "u početku u istočnom Sredozemlju, a zatim i u Crvenom moru, kao dio aktualnih misija 'Mediterraneo Sicuro' ('Sigurno Sredozemlje') i 'Aspides'", precizirao je ministar. Crosetto je istaknuo da preduvjet za bilo kakvo vojno raspoređivanje ne bi bio "privremeni" prekid vatre, koji je trenutačno na snazi ​​između Irana i Sjedinjenih Država, "već stvarno, vjerodostojno i stabilno primirje ili još bolje, trajni mir".

Praćenje i osiguranje trgovačkih brodova Naznačio je i da se svaka misija u Hormuškom tjesnacu može odvijati samo uz prethodno odobrenje članova parlamenta. Sredinom travnja nekoliko je zemalja, koje nisu izravno uključene u sukob izazvan 28. veljače američko-izraelskim napadima na Iran, izrazilo spremnost da uspostavi "neutralnu misiju" za osiguranje tjesnaca. To je ostvareno na konferenciji kojom su u Parizu predsjedavali francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, a u njoj je sudjelovala i Italija. Cilj je "pratiti i osigurati trgovačke brodove koji prolaze Zaljevom", rekao je Macron, dok je Starmer potez opisao kao "mirnu, obrambenu" silu. "Danas 40 zemalja razmatra doprinos tomu da Hormuški tjesnac postane slobodan i plovan čim uvjeti to dopuste. Čak 24 među njima već je izrazilo načelnu spremnost za sudjelovanjem s visoko specijaliziranim resursima, korisnim, primjerice, za uklanjanje mina iz pomorskog područja", pojasnio je talijanski ministar obrane.