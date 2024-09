Papa na kraju posjeta Belgiji predvodio misu pred 35.000 vjernika

Oko 35.000 vjernika sa zastavama Belgije i Vatikana od zore su zauzimali mjesta na stadionu King Baudouin u Bruxellesu, gdje je nešto prije 9:45 sati po lokalnom vremenu stigao argentinski papa.

Papa (87) je obasjan suncem započeo obilazak stadiona u svom "papamobilu" i zaradio pljesak vjernika.

"Ono što me posebno dira kod pape Franje (...) je to što on prenosi sve vrste vrijednosti...On je pomalo poput pape iznenađenja", izjavio je AFP-u 44-godišnji Olivier Caillet, stanovnik Bruxellesa koji je došao sa suprugom i sinom.

"I po pitanju migracija otvara mogućnosti, pokušava promijeniti svijest ljudi kako ne bismo zatvarali granice kao barijere", dodao je.

Tijekom svog trodnevnog posjeta, prvog papinog posjeta Belgiji od Ivana Pavla II. 1995. godine, Franju su ispitivali o seksualnom zlostavljanju maloljetnika, prihvaćanju LGBT+ osoba i položaju žena u Crkvi.

Njegov odgovor o položaju žena u subotu povremeno je izazivao razočarenje i nerazumijevanje na katoličkom sveučilištu francuskog govornog područja Louvain-la-Neuve (UCL), koje je poslije u priopćenju kritiziralo njegov "reduktivni stav".

"Ne razumijem zašto žene ne bi mogle postati svećenice", rekla je AFP-u Alice Vanwijnsberghe, 18-godišnja studentica iz Leuvena.

Međutim, priznaje da je tema "delikatna i komplicirana jer često može stvoriti i raskol u Crkvi".