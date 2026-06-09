Hrvatska na korak do ulaska među nuklearnu elitu: 'To je dugoročna budućnost'

Hrvatska u roku od šest mjeseci mora donijeti akcijski plan razvoja nuklearne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar tvrdi da ranije napravljene studije i istraženi potencijali mogu ubrzati proces stavaranja vlastitih nuklearnih kapaciteta gotovo za čitavo desetljeće

Hrvatska se priprema za ulazak u društvo nuklearnih zemalja. Već se radi na planu razvoja nuklearne energije, a već postoje ranije istražene lokacije za potencijalnu izgradnju nuklearne elektrane, u što bi, poručio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar, mogle biti uključene i susjedne države kao suinvestitori. U izazovnim vremenima za energetsku politiku, sigurnost opskrbe, cijena energije i dekarbonizacija važni su faktori koji se ne mogu promatrati odvojeno. Dok cijene energije rastu, sigurnost opskrbe je neupitna. "Jeftina energija koja vam nije dostupna nije energija. Moramo imati kombinaciju svih tih faktora. Moramo voditi računa i o sigurnosti opskrbe i da energija bude što priuštivija, rekao je Šušnjar za HRT.

Energetska sigurnost Naglasio je da je Hrvatska u posljednje dvije godine omogućila realizaciju brojnih energetskih projekata koji su dugo vremena čekali pa će se tek sad vidjeti koji su stvarni i efikasni, a koji su špekulativni. "Sigurnost opskrbe ni u jednom trenutku, čak ni tijekom ovih kriza, nije bila dovedena u pitanje", poručio je dodavši da su tome pridonijeli LNG terminal na Krku, završetak modernizacije rafinerije u Rijeci te kapaciteti transporta plina. "Danas gotovo nećemo imati potrebu za uvozom dizela koji se dosad kupovao na Mediteranu i uvozio jer je povećana efikasnost proizvodnje i proizvodit će se 30 posto više dizela", rekao je, dodavši da Hrvatska zbog postojeće infrastrukture u opskrbi može pomoći i drugim državama.

Posjetili smo Nuklearnu elektranu Krško Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac/Cropix







+30 Posjetili smo Nuklearnu elektranu Krško Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac/Cropix