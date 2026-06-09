Hrvatska na korak do ulaska među nuklearnu elitu: 'To je dugoročna budućnost'

Hrvatska u roku od šest mjeseci mora donijeti akcijski plan razvoja nuklearne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar tvrdi da ranije napravljene studije i istraženi potencijali mogu ubrzati proces stavaranja vlastitih nuklearnih kapaciteta gotovo za čitavo desetljeće
Hrvatska se priprema za ulazak u društvo nuklearnih zemalja. Već se radi na planu razvoja nuklearne energije, a već postoje ranije istražene lokacije za potencijalnu izgradnju nuklearne elektrane, u što bi, poručio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar, mogle biti uključene i susjedne države kao suinvestitori.
U izazovnim vremenima za energetsku politiku, sigurnost opskrbe, cijena energije i dekarbonizacija važni su faktori koji se ne mogu promatrati odvojeno. Dok cijene energije rastu, sigurnost opskrbe je neupitna.
"Jeftina energija koja vam nije dostupna nije energija. Moramo imati kombinaciju svih tih faktora. Moramo voditi računa i o sigurnosti opskrbe i da energija bude što priuštivija, rekao je Šušnjar za HRT.
Energetska sigurnost
Naglasio je da je Hrvatska u posljednje dvije godine omogućila realizaciju brojnih energetskih projekata koji su dugo vremena čekali pa će se tek sad vidjeti koji su stvarni i efikasni, a koji su špekulativni.
"Sigurnost opskrbe ni u jednom trenutku, čak ni tijekom ovih kriza, nije bila dovedena u pitanje", poručio je dodavši da su tome pridonijeli LNG terminal na Krku, završetak modernizacije rafinerije u Rijeci te kapaciteti transporta plina.
"Danas gotovo nećemo imati potrebu za uvozom dizela koji se dosad kupovao na Mediteranu i uvozio jer je povećana efikasnost proizvodnje i proizvodit će se 30 posto više dizela", rekao je, dodavši da Hrvatska zbog postojeće infrastrukture u opskrbi može pomoći i drugim državama.
Budućnost u malim elektranama
No, nije skrivao da je jedan od najvećih zagovornika korištenja nuklearne energije. Podsjetio je i na novi Zakon o primjeni nuklearne energije u civilne svrhe.
"Mislim da je on jedan od ključnih stupova energetske sigurnosti Republike Hrvatske, pogotovo zato što proizvodi baznu energiju potrebnu za očuvanje sustava i stabilizaciju mreže", istaknuo je ministar.
Smatra da su male nuklearne elektrane dugoročni smjera razvoja, iako Hrvatska neće biti prva koja će ih koristiti.
"Sigurno je budućnost u malim modularnim reaktorima. Međutim, to je srednjoročna do dugoročna budućnost i Hrvatska neće biti prva zemlja u kojoj će oni biti instalirani i pušteni u pogon. Imamo određene studije, određene lokacije i određene potencijale koji su već istraženi. To nam može ubrzati proces za osam do deset godina", istaknuo je Šušnjar.
Dodao je da Hrvatska raspolaže stručnim kadrom zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u Nuklearnoj elektrani Krško. Dodatni korak za budućnost bit će obnova obrazovanja za nuklearne stručnjake. "U dogovoru s Fakultetom elektrotehnike i računarstva revitaliziramo studij nuklearnog inženjerstva za koji će se studenti upisivati već u rujnu", najavio je.
Prema njegovim riječima, Vlada je zakonski obvezna u roku od šest mjeseci donijeti akcijski plan razvoja nuklearne energije, a na tom se dokumentu već intenzivno radi.