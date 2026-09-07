Paklenici i Biokovu gotovo 3,4 milijuna eura: Evo na što će potrošiti novac

Nacionalni park Paklenica i Park prirode Biokovo dobili su Vladinu suglasnost da sklope ugovore o dodjeli bespovratnih 1,8 milijuna eura, odnosno 1,6 milijuna eura za poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i očuvanje bioraznolikosti.
NP Paklenica bespovratna sredstva dobiva za projekt integriranog pristupa očuvanja i obnove ciljnih stanišnih tipova i vrsta u sklopu mreže Natura 2000.
Potpora je osigurana kroz program Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2021.- 2027. godine i vrijedna je 1.778.027 eura bez PDV-a. Cijeli projekt vrijedan je nešto manje od 2,1 milijun eura pa stopa sufinanciranja iznosi 85 posto.
Projektne aktivnosti obuhvaćaju očuvanje, obnovu i upravljanje područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima Nacionalnog parka, jačanje kapaciteta i podizanje svijesti o očuvanju te osiguranje potrebne vidljivosti.
Kod Parka prirode Biokovo, riječ je o projektu poboljšanja upravljanja zaštićenim područjima Parka ukupne vrijednosti 1.865.156 eura bez PDV-a, od čega bespovratna sredstva potpore iznose 1.562.621 eura bez PDV-a.
Projekt se odnosi na poboljšano upravljanje i očuvanje staništa i ciljnih vrsta u Parku prirode Biokovo, Podbiokovlju te području ekološke mreže Natura 2000.
Unaprijedit će se i bioraznolikost kroz izradu dokumentacije, obnovu i monitoring šumskih, travnjačkih, vodenih i podzemnih staništa i vrsta, uklanjanje invazivnih vrsta, jačanje zaštite ciljnih staništa i vrsta te uspostavu volonterskog programa.
Paralelno će se jačati i svijest javnosti i kapaciteti Ustanove za učinkovito upravljanje ovim vrijednim područjima.
Stopa sufinanciranja u okviru programa Konkurentnost i Kohezija 2021. - 2027. također iznosi 85 posto.