Paklenici i Biokovu gotovo 3,4 milijuna eura: Evo na što će potrošiti novac

NP Paklenica bespovratna sredstva dobiva za projekt integriranog pristupa očuvanja i obnove ciljnih stanišnih tipova i vrsta u sklopu mreže Natura 2000.

Potpora je osigurana kroz program Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2021.- 2027. godine i vrijedna je 1.778.027 eura bez PDV-a. Cijeli projekt vrijedan je nešto manje od 2,1 milijun eura pa stopa sufinanciranja iznosi 85 posto.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju očuvanje, obnovu i upravljanje područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima Nacionalnog parka, jačanje kapaciteta i podizanje svijesti o očuvanju te osiguranje potrebne vidljivosti.