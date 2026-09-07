učenici u klupama

Fuchs uoči početka škole poslao poruku učenicima: 'Budite hrabri i ne bojte se pogrešaka'

M. Šu./Hina

07.09.2026 u 07:04

Radovan Fuchs
Radovan Fuchs Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
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Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uoči početka nove školske godine poručio je učenicima da budu znatiželjni, hrabri i ustrajni, a najavio je nastavak ulaganja u školsku infrastrukturu, cjelodnevnu školu i sigurnost učenika

U poruci povodom početka školske godine ministar je prvašićima poželio da sa znatiželjom prihvate nova iskustva i izazove, a svim učenicima poručio da budu hrabri, ustrajni i otvoreni prema učenju te da se ne boje pogrešaka jer su one sastavni dio učenja.

"Uz vas su vaši učitelji i nastavnici, koji budno osluškuju bȉlo svojih razreda te svojom toplinom i stručnošću odgovaraju na vaše potrebe", naglasio je.

Prosvjetnim djelatnicima poručio je da je njihov rad izravan doprinos boljoj budućnosti. "Hvala vam na svemu što činite za stabilnost, prepoznatljivost i kvalitetu našega školstva", istaknuo je.

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Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, dodao je, ostaje partner u stvaranju školskog okružja u kojem se svatko osjeća prihvaćeno, sigurno i cijenjeno.

Roditeljima i skrbnicima zahvalio je na povjerenju, istaknuvši da su odgoj i obrazovanje zajednička odgovornost te da se dobrobit djece najbolje ostvaruje suradnjom škole i obitelji.

Najavio je nastavak ulaganja u školsku infrastrukturu, osiguravanje uvjeta za jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu, razvoj gimnazijskog i strukovnog obrazovanja te sufinanciranje prehrane, udžbenika i prijevoza. "U posebnom fokusu i dalje nam je sigurnost svakoga učenika, očuvanje njegova mentalnog zdravlja i opća dobrobit", poručio je ministar.

U poruci je istaknuo i važnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te je najavio nastavak potpore dječjim vrtićima kroz model fiskalne održivosti i daljnja ulaganja u njihovu izgradnju i opremanje. "Neka nam stoga ova školska i pedagoška godina donesu iznimne rezultate, uzajamno poštovanje i trenutke na koje ćemo svi biti ponosni. Neka to putovanje bude nezaboravno", naglasio je ministar.

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