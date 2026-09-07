Fuchs uoči početka škole poslao poruku učenicima: 'Budite hrabri i ne bojte se pogrešaka'

U poruci povodom početka školske godine ministar je prvašićima poželio da sa znatiželjom prihvate nova iskustva i izazove, a svim učenicima poručio da budu hrabri, ustrajni i otvoreni prema učenju te da se ne boje pogrešaka jer su one sastavni dio učenja.

"Uz vas su vaši učitelji i nastavnici, koji budno osluškuju bȉlo svojih razreda te svojom toplinom i stručnošću odgovaraju na vaše potrebe", naglasio je.

Prosvjetnim djelatnicima poručio je da je njihov rad izravan doprinos boljoj budućnosti. "Hvala vam na svemu što činite za stabilnost, prepoznatljivost i kvalitetu našega školstva", istaknuo je.