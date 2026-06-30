Nakon paklenih vrućina stiže žestok udar: DHMZ upozorava na oluje, tuču i bujične poplave

Hrvatsku danas i sutra očekuju još jedan do dva dana vrlo visokih temperatura, no potom stiže nagla promjena vremena koja će donijeti osjetno osvježenje, ali i opasnost od jakih grmljavinskih nevremena, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra, upozorava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Toplinski val koji može djelovati na zdravlje obilježio je vremenske prilike u drugoj polovini lipnja, osobito na Jadranu. Osim vrućine tijekom dana, ni tople i vrlo tople noći nisu omogućavale kvalitetan odmor i oporavak organizma, podsjeća DHMZ u svom priopćenju. 'Vruće i vrlo vruće bit će još danas i sutra, zatim će biti manje vruće na Jadranu, dok će osjetno osvježiti u unutrašnjosti zemlje gdje će dnevna temperatura biti i za desetak stupnjeva niža', upozoravaju meteorolozi.

Promjena vremena stiže u srijedu U većini će krajeva danas prevladavati sunčano, no ne i posvuda stabilno. Uglavnom od sredine dana s jačim razvojem oblaka pljuskovi s grmljavinom najvjerojatniji su u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici te ponegdje na istoku i jugu zemlje, a pritom mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Bit će vruće i vrlo vruće s najvišom temperaturom uglavnom od 34 do 39 °C. Nakon još jedne vrlo tople noći na Jadranu, i u najtoplijem dijelu srijede posvuda će biti vruće i vrlo vruće. Stoga će na Jadranu opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje još biti vrlo velika (crveno upozorenje), dok će drugdje biti umjerena (žuto upozorenje) i velika (narančasto upozorenje).

Približavanjem hladne fronte sa sjeverozapada, od sredine dana bit će izraženih pljuskova s grmljavinom praćenim i prolazno jakim vjetrom. S obzirom na to da će pljuskovi biti sporo pokretni, moguće su urbane i bujične poplave. Uslijed zagrijavanja zraka tijekom proteklih dana, u atmosferi postoji velika količina energije za razvoj intenzivnih konvektivnih procesa, stoga je vrlo velika vjerojatnost pojave tuče.

Nestabilnosti će najprije biti u unutrašnjosti zemlje, a navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu, ponajprije na sjevernom dijelu. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva, doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka pa će u sjevernim kopnenim predjelima zapuhati prolazno jak, na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu bura koje će u četvrtak biti i u Dalmaciji.