Pentagon: Američka vojska izvela još jedan napad na brod u istočnom Pacifiku

"Obavještajne službe potvrdile su da je brod bio umiješan u ilegalno krijumčarenje narkotika, tranzitirao poznatom rutom za krijumčarenje narkotika i prevozio narkotike", objavilo je Južno zapovjedništvo SAD-a u objavi na društvenim mrežama.

U objavi se navodi kako se brod nalazio u međunarodnim vodama kada ga je pogodila Zajednička radna skupina Južno koplje, prenosi Reuters.