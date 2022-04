Ovo su tri realna scenarija za Ukrajinu: Samo jedan donosi olakšanje, a u svakom slučaju - nema povratka na staro

Ne nazire se kraj ratnim strahotama u Ukrajini. Ugledni portal Politico analizira tri moguća scenarija okončanja rata: Slom ruskog predsjednika Vladimira Putina, mirovni sporazum ili prolongirani sukob. U svakom slučaju, jasno je da nema povratka na stari svjetski poredak

Kada je američki predsjednik Joe Biden poručio da Vladimir Putin ne može ostati na vlasti nakon invazije na Ukrajinu, zapravo je samo naglas izgovorio ono što misle mnogi zapadni čelnici. Putin je motiviran ideologijom; njemu se ne može vjerovati, niti ga se može uvjeriti da zaustavi ratne strahote. Washington i London maštaju o tome kako bi svijet mogao izgledati nakon Putina. I to im se sviđa, piše Politico.

Prvi scenarij - Putinov slom

U toj viziji ukrajinski otpor, uz doziranu pomoć Zapada, drži Putina zarobljenog u razvučenom konfliktu. Prisiljen je novačiti nove vojnike, a oni se vraćaju kućama u vrećama. To čak ni ruska propaganda ne može oprati. Majke izlaze na ulice, kao što su to učinile u vrijeme propale ruske okupacije Afganistana. U međuvremenu, oštre sankcije radikaliziraju rusku srednju klasu - već naviklu na kapitalističke užitke, poput Ikee i McDonaldsa - do razine ključanja i ustanka protiv rata.