Ovo su tri ključne stvari što raditi ako vas uhvati nevrijeme na moru

"Brodica duga 14 metara se nasukala i bacilo ih je na hridi. Na njoj je bilo pet stranih državljana i domaći skiper. Među njima je bilo i djece. Skočili su u more. U blizini je bila brodica koja ih je odvela u uvalu Lučice gdje su ih preuzeli prijatelji. Naša brodica je u roku 15 minuta isplovila i prihvatila skipera. Nije bilo ozlijeđenih", opisao je situaciju Gladović za Dnevnik Nove TV.

"To je najgora situacija - napuštati brod skokom u more. Sad je more toplo, ali dolazi o hipotermije. Brodica se napušta u zadnjem momentu baš zbog pothlađivanja. Srećom što je bila još jedna brodica koja im je pomogla", rekao je Gladović.