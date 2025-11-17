UŽIVO

Hrvatska se vraća! Perišić pogodio s bijele točke za smanjenje zaostatka

Hrvatska nogometna reprezentacija

CRNA GORA
2:1
HRVATSKA
  • Zadnja izmjena 17.11.2025 21:32
Hrvatska od 20:45 gostuje kod Crne Gore u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Vatreni su već osigurali plasman na Mundijal, ali je pobjeda u Podgorici važna zbog eventualnog boljeg mjesta u ždrijebu

CRNA GORA: Nikić - Vešović, Tući, Rubežić, Marušić - Janković, Bulatović, Lončar, Osmajić - Krstović, Jovetić

HRVATSKA: Livaković - Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol - Mario Pašalić, Moro - Ivanović, Vlašić, Perišić - Matanović

  • 45'

    45'

    Gotovo je prvo poluvrijeme.

  • 45'

    45'

    Imala je sada Hrvatska priliku za poravnanje prije predaha. Išli su Vatreni u kontru 4 na 2, ali je Ivanović loše reagirao i to je propalo.

  • 37'

    37'

    GOOOL! Odgovornost je preuzeo Ivan Perišić koji pogađa s bijele točke.

  • 36'

    36'

    Kazneni udarac za Hrvatsku! Rubežić je pokupio Jakića u kaznenom prostoru, a turski sudac se prvotno nije oglasio. Ipak, nakon intervencije VAR sobe je pokazao na bijelu točku.

  • 33'

    33'

    Kombinirala je sada Hrvatska u kaznenom prostoru Crne Gore, ali je udarac Ivanovića u posljednji trenutak blokiran. Bila je to dobra prilika.

  • 28'

    28'

    Nakon primljenog pogotka, Hrvatska ponovno ima dominaciju u posjedu. No, to je za sada slaba utjeha.

  • 17'

    17'

    GOL! Novi šok za Hrvatsku. Krstović se namjestio na rubu kaznenog prostora i sjajno pogodio za udvostručenje vodstva.

  • 12'

    12'

    Nova prilika Crne Gore nakon kontre. Jovetić je pokušao, ali brani to Livaković.

  • 3'

    3'

    GOL! Crna Gora vodi. Niti minutu nakon promašaja Matanovića, Osmajić krade loptu Ćaleti-Caru i pogađa za 1:0 domaćina. Pogodak pogledajte OVDJE.

  • 2'

    2'

    Prva prava prilika Hrvatske već u drugoj minuti. Pašalić je ubačajem pronašao Matanovića koji iz sjajne pozicije puca preko gola.

