Hrvatska se vraća! Perišić pogodio s bijele točke za smanjenje zaostatka

CRNA GORA: Nikić - Vešović, Tući, Rubežić, Marušić - Janković, Bulatović, Lončar, Osmajić - Krstović, Jovetić
HRVATSKA: Livaković - Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol - Mario Pašalić, Moro - Ivanović, Vlašić, Perišić - Matanović
-
45'
Gotovo je prvo poluvrijeme.
-
45'
Imala je sada Hrvatska priliku za poravnanje prije predaha. Išli su Vatreni u kontru 4 na 2, ali je Ivanović loše reagirao i to je propalo.
-
37'
GOOOL! Odgovornost je preuzeo Ivan Perišić koji pogađa s bijele točke.
-
36'
Kazneni udarac za Hrvatsku! Rubežić je pokupio Jakića u kaznenom prostoru, a turski sudac se prvotno nije oglasio. Ipak, nakon intervencije VAR sobe je pokazao na bijelu točku.
-
33'
Kombinirala je sada Hrvatska u kaznenom prostoru Crne Gore, ali je udarac Ivanovića u posljednji trenutak blokiran. Bila je to dobra prilika.
-
28'
Nakon primljenog pogotka, Hrvatska ponovno ima dominaciju u posjedu. No, to je za sada slaba utjeha.
-
17'
GOL! Novi šok za Hrvatsku. Krstović se namjestio na rubu kaznenog prostora i sjajno pogodio za udvostručenje vodstva.
-
12'
Nova prilika Crne Gore nakon kontre. Jovetić je pokušao, ali brani to Livaković.
-
3'
GOL! Crna Gora vodi. Niti minutu nakon promašaja Matanovića, Osmajić krade loptu Ćaleti-Caru i pogađa za 1:0 domaćina. Pogodak pogledajte OVDJE.
-
2'
Prva prava prilika Hrvatske već u drugoj minuti. Pašalić je ubačajem pronašao Matanovića koji iz sjajne pozicije puca preko gola.
- hrvatska nogometna reprezentacija
- nogomet
- nogometna reprezentacija Crne Gore
- kvalifikacije za svjetsko prvenstvo