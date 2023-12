Ovo su najmoćnije vojske svijeta, na vrhu nema iznenađenja

Uz to, uspoređivanje vojnih snaga je subjektivno, a sastavljanje istinite i točne liste globalne vojne moći gotovo je nemoguće s obzirom na mnoštvo faktora potrebnih za ispravnu analizu. Stručnjaci ne poštuju previše popis Global Firepowera, pa je i Alex Kokčarov , analitičar rizika iz S&P Global Market Intelligencea, rekao je za Business Insider da lista odražava 'percepcije, a ne stvarnu sliku'. Puno informacija koje bi bile potrebne za analizu nisu dostupne iz otvorenih izvora, istaknuo je.

S obzirom na sukobe sa susjedima i naoružanim skupinama poput Hamasa, Izraelske obrambene snage zauzimaju istaknuto mjesto u svom društvu. Mnogi muškarci i žene prisiljeni su odslužiti nacionalnu službu, što daje relativno veliku vojsku za populaciju od devet milijuna ljudi. IDF je eskalirao svoju borbu protiv Hamasa nakon smrtonosnog napada te skupine na Izrael u listopadu, blokirajući te ispaljujući bombe na mali i gusto naseljeni Pojas Gaze, a njegove su trupe pokrenule kopnenu invaziju. Izraelski odgovor na napad otvorio je nova pitanja o američkoj pomoći toj zemlji, njihovom savezniku. No čini se da će milijarde koje SAD šalje svake godine nastaviti dolaziti.

Na 19. mjestu našao se Vijetnam, kojeg Global Firepower svrstava među 10 najboljih po pitanju ukupno raspoloživog aktivnog vojnog ljudstva i flote samohodnog topništva. U siječnju 2023. zemlja je imala više od 53 milijuna ljudi koji se računaju kao raspoloživo vojno ljudstvo, s procijenjenih 470.000 pripadnika aktivnog vojnog osoblja (9. najviše u svijetu), uz 2,5 milijuna njih u pričuvi. To je Vijetnamu po PowerIndexu dalo ocjenu od 0,2855.

Global Firepower rangirao je Ukrajinu na 10. mjesto u ukupnom poretku po broju samohodnih višecijevnih raketnih bacača, rekavši da ih je u listopadu 2023. imala 647. To je zemlji dalo ocjenu PowerIndexa od 0,2516.

Jedna od država koja se popela na ljestvici stranice Global Firepower je i Ukrajina, i to zbog odgovora na rusku invaziju i vojne pomoći, uključujući oružje, koju dobiva od saveznika. Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022., očekujući da će zauzeti zemlju za nekoliko dana. Umjesto toga, ruske su snage potisnute natrag na istok Ukrajine, gdje obje strane vode žestoku bitku na bojnom polju, bez znakova da će sukob uskoro završiti.

Zemlja je donijela strategiju prema kojoj će potrošiti oko 190 milijardi dolara na nove obrambene sustave u deset godina do 2030., a u svibnju je prvi put namijenila oko 29 milijardi dolara za svoj fiskalni obrambeni proračun za 2023.-24. Od rujna 2021. obvezala se jačati svoje savezništvo s UK-om i SAD-om putem pakta AUKUS, usmjerenog na modernizaciju podmorničke flote. Global Firepower dao je Australiji ocjenu PowerIndex od 0,2567.

Turska je nesumnjivo vojna sila u usponu te se sve više oslanja na lokalnu industriju kako bi zadovoljila podjednako lokalne obrambene zahtjeve na kopnu, moru i u zraku, navodi Global Firepower. Prema toj je stranici svrstana među 10 najboljih kada je riječ o snazi flote zrakoplova, transportne flote i helikoptera. Prema podacima iz travnja, Turska je imala 1065 vojnih zrakoplova, što joj daje ocjenu PowerIndexa od 0,2016. Uz to, jedna je od pet zemalja članica NATO-a koje posjeduju američko nuklearno oružje kao dio sporazuma tog saveza o njegovoj podjeli.

Izvješće GlobalData ranije ove godine predviđa povećanje njezine potrošnje s 31,6 na 38,5 milijardi dolara između 2024. i 2028. godine. To je Italiji dalo ocjenu PowerIndexa od 0,1973.

7. Pakistan

Pakistan se popeo s ukupno devetog mjesta lani na sedmo mjesto na listi 2023. godine. Iako je, prema podacima, od početka ove godine imao više od 3700 tenkova, 1400 vojnih zrakoplova, devet podmornica i 654.000 aktivnog vojnog osoblja, Global Firepower navodi da je uspon te države na ljestvici također posljedica toga što je ovogodišnja rang lista imala veći fokus na prirodne resurse i zajedničke granice. Pakistan dijeli granice s Afganistanom, Kinom, Indijom i Iranom, što ga svrstava u dio svijeta sa stalnim napetostima.

Global Firepower rangirao je zemlju u prvih 10 kada je riječ o ukupno dostupnom stanovništvu sposobnom za vojnu službu, ukupno raspoloživom aktivnom vojnom ljudstvu i ukupnoj snazi flote zrakoplova, s ocjenom PowerIndexa od 0,1694.

6. Južna Koreja

Snaga južnokorejske vojske nije iznenađenje s obzirom na njezine desetljećima stare napetosti sa Sjevernom Korejom. Od 2021. Sjeverna Koreja je izvela oko 90 strateških testova krstarećih raketa, a Južna Koreja je najočitija meta u potencijalnom sukobu. Povijesno napeti i neprijateljski, odnosi između Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Država pogoršali su se posljednjih godina jer je SAD rasporedio proturaketni sustav i 29.000 vojnika u Južnoj Koreji prema paktu o međusobnoj obrani.

Global Firepower svrstao je Južnu Koreju u prvih pet po snazi ​​flote zrakoplova, oklopnih borbenih vozila i helikoptera. Navodi da je Južna Koreja početkom godine imala više od 133.000 vozila i 739 helikoptera, uključujući 112 jurišnih helikoptera. Sve u svemu, ta je država dobila ocjenu Powerndexa od 0,1505.

5. Ujedinjeno Kraljevstvo

Položaj Ujedinjenog Kraljevstva kao velike vojne sile pojačan je zbog moći te države u ljudstvu i zračnim snagama, kao i snažne financijske pozicije. To je također jedna od rijetkih sila koja upravlja s više od jednim nosačem zrakoplova, a nosači HMS Queen Elizabeth i HMS Prince of Wales su među najnovijima su u svijetu. Osim toga, ima nuklearno oružje, raspoređeno putem svoje flote podmornica. Neki stručnjaci smatraju da je čudno to što je Britanija rangirana na peto mjesto jer njezinoj vojsci nedostaju 'naoružane masovne snage' koje imaju Kina, Rusija, Indija i Sjedinjene Države.

Britanija je drugi najveći donator Ukrajini poslije SAD-a te je od početka rata dala 4,6 milijardi dolara vojne pomoći. I dalje daje velik doprinos NATO-u, ispunjavajući svoje obećanje da će potrošiti najmanje dva posto BDP-a na obranu i cilja na 2,5 posto do 2030.

Global Firepower rangirao je UK među 10 najboljih po pitanju ukupnog broja dostupnih luka i trgovačkih terminala, kao i ukupne snage flote zračnih tankera, što zemlji daje ocjenu Powerndexa od 0,1435.