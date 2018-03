'Ovo je zadnji Putinov mandat, no prije povlačenja stvorit će svog nasljednika'

Nakon što je Vladimir Putin u nedjelju, s nikad većom podrškom birača, osvojio i četvrti predsjednički mandat profesorica Jelena Jurišić za tportal govori o glavnim temama kojima će se ruski predsjednik baviti idućih šest godina. Uvjerena je da će se Putin nakon ovog mandata povući iz politike, ali i da će prije toga izabrati svog nasljednika

'Da. Sasvim sigurno', kaže Jurišić . Napominje kako mu je glavni cilj to da u idućih šest godina izgradi stabilnu vlast i da njegovu državnu politiku, svjetonazor i djelovanje - koje trenutno podržava čak 77 posto Rusa - nastavi netko drugi.

Je li razumno očekivati da će Putin do kraja šestogodišnjeg predsjedničkog mandata pripremiti nasljednika?

'Uvjerena sam da je ovo zadnji Putinov mandat. U posljednjih godinu dana u nekoliko navrata govorio je da je već umoran, da želi više vremena provoditi s unucima… Dakle davao je do znanja da mu je ovo zadnji mandat. I noćas je rekao da ne može vječno biti predsjednik. Kako se dosad pokazao kao čovjek koji drži do svoje riječi, smatram da ne treba očekivati promjene oko tog pitanja', kaže za tportal Jelena Jurišić , profesorica s Hrvatskih studija.

Profesorica Jurišić kaže kako je zasad prerano govoriti o tome koga će Putin izabrati za svog nasljednika i da se u ovom trenutku nitko u tom smislu ne naslućuje.

'Posljednjih godina kao mogući Putinovi nasljednici spominjali su se neki od gubernatora koje je on postavio, pa aktualni predsjednik Dume... Međutim nasljednik može doći i izvan tog kruga, a može to biti netko danas relativno nepoznat široj javnosti. Uostalom, i Putinov slučaj bio je takav. Na mjesto vršitelja dužnosti predsjednika vlade došao je 1999. godine, nakon što je samo godinu dana bio na čelu FSB-a (ruske sigurnosne službe). Javnosti je bio relativno nepoznat, ali osoba na koju se može osloniti', kaže Jurišić i dodaje:

'Ono što već sada sa sigurnošću možemo reći to je da će Putinov nasljednik biti pripremljen i javnosti na vrijeme poznat te da će biti riječ o osobi koju on osobno preporučuje, dakle iza koje on osobno stoji.'