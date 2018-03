Ovaj broj pokazuje zašto se Rusi ni nakon dva desetljeća nisu zasitili Putinove vladavine

Vladimiru Putinu smiješi se i četvrti predsjednički mandat jer ankete pokazuju da na izborima ovog vikenda može računati na podršku većine ruskog biračkog tijela. Tajna njegovog uspjeha krije se i u tome što je od dolaska na vlast do danas upeterostručen BDP po glavi stanovnika Rusije

Je li ta podrška stvarna? Sve upućuje na to da jest. Putin nije razočarao Rusiju i koliko god bile učestale tvrdnje o utjecaju ruskih vlasti na medije te koliko god puta Putin pokazao da Rusijom vlada njegova čvrsta ruka i volja, što znači da se i brojke u anketama javnog mišljenja mogu prilagoditi trenutnim potrebama, čini se da iz perspektive većine ruskih građana ne postoje razlozi za to da sadašnjem predsjedniku uskrate još jedan mandat.

Godišnje stope gospodarskog rasta su tijekom nultih godina, uz iznimku krizne 2009. godine, redovito premašivale pet posto. Ruska je ekonomija ozbiljnije usporavanje osjetila tek prije nekoliko godina zbog zajedničkog efekta međunarodnih sankcija i pada cijene nafte na tržištu, no u posljednje dvije godine dolazi do blagog oporavka. Pitanje ekonomije, naravno, teško je odijeliti od politike, a to je posebno važno u današnjoj Rusiji.

Putin je na vlast došao kao stabilizirajuća sila nakon kaotičnih devedesetih iz kojih su Jeljcinov tenkovski napad na parlament i vladu krajem 1993. godine i financijski kolaps 1998. samo poznatije epizode. Na premijersku poziciju, s koje je nešto kasnije stupio na predsjedničku, Putin je dospio kao peta osoba u samo godinu i pol.