Ovo je 12 direktora i članova uprava koji su uhićeni u aferi Uljanik

Od ranog jutra riječki PNUSKOK i Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci provode akciju u kojoj je privedeno 12 osoba, kao rezultat složenog kriminalističkog istraživanja vezanog za restrukturiranje i poslovanje brodogradilišta Uljanik odnosno Uljanik Grupe

Na listi osumnjičenih nalazi se i Veljko Grbac, član NO Uljanik brodogradilište i predsjednik NO 3. maja. Sumnjiči se i Gianni Rossanda član NO Uljanik brodogradilište i direktor Uljanik financija i predsjednik Uprave Uljanika. Anton Brajković predsjednik Uprave Uljanik d.d. i predsjednik NO Uljanik brodogradilište također se sumnjiči za gospodarske malverzacije kao i Silvan Kranjc koji je član Uprave Uljanik brodogradilišta.

Potom je osumnjičen i Zdravko Pliško, direktor 3. maja, Maksimilijan Percan, predsjednik Uprave 3. maja, Elvis Pahljina kao direktor Uljanik financija i član NO 3. maja.

Osumnjičen je i Darko Šorc, direktor Uljanik Shipmanagment INO i direktor USS13. I direktor 3. maja Domagoj Klarić se sumnjiči za gopodasrke malverazcije kao i Eduard Milovan, direktor Uljanik Brodogradilišta.