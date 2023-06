Ove zemlje su prvaci Europe u recikliranju otpada

Velik dio otpada od rudarstva i vađenja kamena te od izgradnje i rušenja klasificira se kao glavni mineralni otpad, a on se razlikuje od ostalih vrsta otpada. Gotovo dvije trećine (64% ili 3,1 tona po stanovniku) ukupnog otpada proizvedenog u EU 2020. činio je krupni mineralni otpad. Relativni udio te vrste otpada u ukupno proizvedenom otpadu znatno je varirao između država članica EU-a, što može odražavati, barem donekle, različite gospodarske strukture. Općenito, one države članice EU-a koje su imale veće udjele velikog mineralnog otpada bile su one za koje je okarakterizirano da imaju relativno velike rudarske aktivnosti i aktivnosti vađenja kamena, kao što su Finska, Švedska i Bugarska, i/ili aktivnosti izgradnje i rušenja, kao što je Luksemburg. U tim je državama članicama glavni mineralni otpad činio između 84 i 89 posto ukupnog proizvedenog otpada.

Ako se isključi veći mineralni otpad, u EU je 2020. proizvedeno 776 milijuna tona otpada, što je ekvivalentno 36 posto ukupnog proizvedenog otpada. Kada se to izrazi u odnosu na broj stanovnika, EU je u prosjeku proizveo 1,7 tona otpada po stanovniku 2020. godine, isključujući veliki mineralni otpad.