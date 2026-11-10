Ovako je Periš govorio o radu s osobama s invaliditetom: 'Ako možeš, moraš za one koji ne mogu'

Smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan potresla je mnogobrojne. Sedamnaest dana od objave vijesti o smrti uhićena su četvorica medicinskih tehničara zbog sumnje na teško ubojstvo . Snimka nadzorne kamere i različiti iskazi o postupanju u bolnici otvorili su pitanja o okolnostima njegove smrti i odgovornosti uključenih.

Kako je kazao, život ga je okrenuo o tom smjeru te je radio najviše s osobama s cerebralnom paralizom te poremećajem iz spektra autizma , kao i s osobama s amputacijama te intelektualnim teškoćama.

Periš je bio diplomirani kineziolog, bivši atletičar i dugogodišnji trener u paraobaranju ruke, a sada se proširila snimka njegovog gostovanja u emisiji 'Nova vizura' koju je na YouTube kanalu objavilo Sveučilište u Zagrebu. Intervju je objavljen u travnju ove godine, a ondje je, kao alumnus Kineziološkog fakulteta govorio o usmjerenju na kineziterapiju te inkluziji osoba s invaliditetom u sportu .

'Radimo na tome da što više ljudi s invaliditetom uključimo u sport i parasport, da ih se što više angažira. Osobno sam primijetio da treniranje stvarno pozitivno utječe na svakoga, a naročito na osobe s invaliditetom jer, koliko sam primijetio, poboljšava kognitivne funkcije i stabilizira raspoloženje', ispričao je Kristian.

U razgovoru se osvrnuo na rad s osobama iz spektra autizma, naglašavajući da se one mogu suočavati s agresivnim reakcijama i ponašanjem te frustracijom zbog nemogućnosti verbalnog izražavanja. Istaknuo je koliko je važno razumjeti osobe u spektru autizma. Nije ga bilo strah, kaže, kad je kretao raditi s osobama s invaliditetom te je ocijenio da su ljudi obzirni i solidarni te da se pristup razlikuje s obzirom na to o kojoj je dijagnozi riječ.

'Mislim da je u početku to nešto novo, šok', rekao je. Prisjetio se da su tijekom fakulteta učili o osnovama, no onda je krenula primjena znanja.

'Vjerujem da se svijest podigla na višu razinu što se tiče osoba s invaliditetom, treniranja i svega ostaloga. Nismo sigurno došli do inkluzije, ali trebali bismo ići prema tome. Ako ne idemo, trebali bismo ići. Vjerujem da je bolje nego prije, ali još nije onako kako bi moglo i trebalo biti', rekao je.

Intervju je završio poticajnim riječima: 'Ako možeš, moraš za one koji ne mogu', poručio je u emisiji 'Nova vizura' Sveučilišta u Zagrebu.