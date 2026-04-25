Ovako izgleda najnoviji ukrajinski transporter za kojim vlada nezasitna potražnja

Ukrajinci su započeli s testiranjem novog domaćeg oklopnog transportera na gusjenicama, nazvanog Skif po Skitima, drevnom ratničkom plemenu koje je živjelo u dijelovima današnje Ukrajine. Njegov razvoj naglašava činjenicu da je, unatoč velikim gubicima starih gusjeničnih oklopnih transportera, ovo klasa vozila kojoj ukrajinske oružane snage i dalje daju prioritet u zaustavljanju ruskih kopnenih napada. Donosimo više o Skifu, za koji stručnjaci kažu da je vozilo klase za kojom u Ukrajini postoji gotovo nezasitna potražnja

Iza Skifa stoji domaća tvrtka UkrArmoTech te je započela tvornička ispitivanja prototipa, razvijenog kao izravan odgovor na zahtjeve ukrajinske vojske te crpeći pouke naučene od početka ruske invazije u veljači 2022. godine. Inače, UkrArmoTech je među vodećim razvojnim tvrtkama i proizvođačima oklopnih vozila za ukrajinsku vojsku, ali se do sada usredotočio na modele na kotačima poput Desne, Giurze i Tise.

'Prije svega smo se oslanjali na naše kontakte s vojskom, naše razumijevanje njihovih potreba i naše iskustvo u korištenju vozila s kotačima na bojnom polju', rekao je izvršni direktor UkrArmoTecha Henadij Hirhij u razgovoru za portal Ukrainian Defense Express. 'Aktivne borbene operacije u Ukrajini pokazale su potrebu za značajnim brojem oklopnih vozila kako bi se osigurala i održala mobilnost postrojbi i formacija naših oružanih snaga', dodao je Hirhij. Dizajn Skifa uvelike je pod utjecajem američkog M113, gusjeničnog oklopnog transportera iz doba Hladnog rata, kojih je više stotina isporučeno Ukrajini od veljače 2022. godine. Unatoč svojoj vremešnosti, čini se da je M113 do sada bio uspješan u ukrajinskim rukama, nudeći korisnu kombinaciju pouzdanosti, održivosti, kapaciteta za prijevoz vojnika i terenske mobilnosti.

+2 Novo ukrajinsko borbeno vozilo Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Joshua E. Powell

Konstruktori Skifa stoga su dobili zadaću proizvesti vozilo koje bi odgovaralo mobilnosti M113 i istovremeno poboljšalo njegovu razinu zaštite i vatrene moći, a prema dostupnim izvješćima, ono koristi standardne komponente i sklopove stranih proizvođača što se bave proizvodnjom onih oklopnjaka koji su 'potomci' M113. Prvo uvoz pa lokalna proizvodnja komponenti Nije jasno implicira li to da Skif koristi komponente zapadnih proizvođača koji su izgradili M113 i njegove derivate ili ukrajinsko vozilo upotrebljava dijelove drugih oklopnih transportera zapadne proizvodnje. Vrijedno je spomenuti da su članovi šire obitelji M113 licencirano proizvedeni u Belgiji, Njemačkoj, Italiji, Nizozemskoj i Turskoj, kao i u nekoliko zemalja izvan Europe. Dostupni podaci ukazuju na to da će se 60 posto komponenti vozila u početku uvoziti, a to će uključivati motor, mjenjač, dijelove ovjesa, razvodnu kutiju i gusjenice. Ako se pokrene serijska proizvodnja, sve veći udio komponenti proizvodit će se lokalno.

U svom osnovnom obliku Skif je namijenjen prijevozu vojnika iz mehaniziranih postrojbi preko bojišta i pružanje vatrene podrške. Osim tri člana posade, koju čine vozač, zapovjednik i strijelac, smještenih u prednjem dijelu iza pogonskog modula, može primiti osam vojnika u stražnjem odjeljku za trupe. Vojnici pak ulaze i izlaze iz vozila preko stražnje rampe, identično kao i kod modela M113. Prototip Skifa ima aluminijski trup, što je navodno prvi put da se taj materijal koristi na ukrajinskom borbenom vozilu, međutim serijska varijanta će vjerojatno imati oklopljeni čelik. Iako čelik nudi bolju balističku otpornost i lakše ga je popraviti na terenu, taj materijal dolazi sa značajnim povećanjem težine. Sa svojim aluminijskim trupom Skif teži oko 15 tona i pokreće ga dizelski motor od 360 konjskih snaga. Modularni dizajn znači da se mogu ugraditi različiti motori, primjerice ako je potrebna veća snaga za čelični trup ili kada je vozilo opremljeno težim naoružanjem. U svom osnovnom obliku ima daljinski upravljani borbeni modul ukrajinske proizvodnje na krovu trupa, a on može biti naoružan teškom strojnicom kalibra 12,7 ili 14,5 milimetara, uparenom s pomoćnom strojnicom kalibra 7,62 milimetra.

Borba s vječnim blatom Oklopna zaštita Skifa u skladu je s NATO-ovim standardom STANAG 4569 razine 4 na prednjem dijelu, što osigurava otpornost na strojničko streljivo kalibra 14,5 milimetara ili topnički projektil kalibra 155 milimetara koji detonira na 25 metara, a zaštita razine 3 nalazi mu se na bokovima i stražnjem dijelu, omogućujući otpornost na vatru iz strojnice kalibra 7,62 milimetra ili topničkog projektila kalibra 155 milimetara koji detonira na 60 metara. Protuminska zaštita ispod trupa ocijenjena je na razinama 3a i 3b, a očekuje se da će vozilo izdržati detonaciju šest kilograma eksploziva ispod trupa ili gusjenica. Trenutno nije jasno kakve su vrste zaštite pružene od prijetnje dronova, ali uključena je neka vrsta opreme za elektroničko ratovanje. Uz to, očekuje se da Skif dobije namjenski dizajniran 'kavez', kakav se pojavio na većini ukrajinskih i ruskih oklopnih vozila tijekom aktualnog sukoba. Inače, opremljen je komunikacijskim, navigacijskim, situacijskim i sustavima za upravljanje vatrom ukrajinskog porijekla, a na prototipu su postavljeni i bacači dimnih granata, smješteni u prednjem dijelu trupa.

"New" Ukrainian APC called Skif. If it seems familiar - yes, that's basically a modified M113 (which will apparently never die). The prototype is made of aluminum and the vehicle is supposed to be armed with a machinegun RCWS. Good idea in 2026? #ArmoredWarfare pic.twitter.com/lz9qYZKX3b — Armored Warfare (@ArmoredWar) April 21, 2026