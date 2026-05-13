ZABRINJAVAJUĆE OTKRIĆE

Ovaj zaslađivač može poremetiti metabolizam te dovesti do debljanja i kroničnih bolesti

Ma.Č.

13.05.2026 u 22:17

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Znanstvenici sve ozbiljnije upozoravaju na skriveni okidač metaboličkih poremećaja povezanih s pretilošću i kroničnim bolestima

Novo istraživanje pokazalo je da fruktoza djeluje na tijelo drukčije od glukoze te može potaknuti procese povezane s pretilošću, inzulinskom rezistencijom i kardiovaskularnim problemima, prenosi Science Daily.

Sve veći broj znanstvenih radova upućuje na to da ona nije samo dodatni izvor kalorija, a novo izvješće, objavljeno u časopisu Nature Metabolism, sugerira da bi njezin učinak na organizam mogao biti štetniji nego što se dosad mislilo.

Znanstvenici su analizirali zaslađivače poput stolnog šećera i kukuruznog sirupa s visokim udjelom fruktoze. Iako oba sadrže glukozu i fruktozu, istraživači tvrde da se fruktoza u tijelu ponaša drukčije te bi mogla imati izravniju ulogu u razvoju pretilosti i metaboličkih bolesti.

'Fruktoza nije samo još jedna kalorija', rekao je Richard Johnson, profesor na Sveučilištu Anschutz u Coloradu i vodeći autor studije, dodajući: 'Djeluje kao metabolički signal koji potiče stvaranje i pohranu masnoća na drukčiji način od glukoze.'

Kako fruktoza utječe na organizam

Prema istraživanju, fruktoza se u tijelu obrađuje metaboličkim putevima koji zaobilaze dio uobičajenih regulatornih mehanizama, a taj proces može povećati stvaranje masnoća, smanjiti razinu stanične energije i potaknuti nastanak spojeva povezanih s metaboličkim poremećajima.

S vremenom bi takve promjene mogle povećati rizik od metaboličkog sindroma, odnosno skupine poremećaja povezanih s pretilošću, inzulinskom rezistencijom i bolestima srca.

Tijelo može samo proizvoditi fruktozu iz glukoze

Istraživači upozoravaju i da tijelo može samo proizvoditi fruktozu iz glukoze, što sugerira da bi njezina uloga u razvoju bolesti mogla biti šira nego što se dosad vjerovalo.

Rezultati istraživanja objavljeni su u trenutku u kojem stope pretilosti i dijabetesa nastavljaju rasti diljem svijeta. Znanstvenici smatraju da je fruktoza nekoć pomagala tijelu učinkovitije skladištiti energiju tijekom razdoblja gladi, no danas bi isti mehanizmi mogli pridonositi razvoju kroničnih bolesti.

'Ovaj pregled istraživanja pokazuje da fruktoza ima središnju ulogu u metaboličkom zdravlju', zaključio je Johnson i istaknuo: 'Razumijevanje njezinih bioloških učinaka ključno je za učinkovitiju prevenciju i liječenje metaboličkih bolesti.'

Izbila nova neugodna zaraza na brodu: Jedan putnik preminuo, 1700 ih zadržano
Zelenski: Ubijeno šestero ljudi, Rusija lansirala barem 800 dronova
Policija podigla kaznenu prijavu protiv napadačice na Filipinca: Prijeti joj zatvor

