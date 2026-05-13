Ovaj zaslađivač može poremetiti metabolizam te dovesti do debljanja i kroničnih bolesti

Novo istraživanje pokazalo je da fruktoza djeluje na tijelo drukčije od glukoze te može potaknuti procese povezane s pretilošću, inzulinskom rezistencijom i kardiovaskularnim problemima, prenosi Science Daily.

Sve veći broj znanstvenih radova upućuje na to da ona nije samo dodatni izvor kalorija, a novo izvješće, objavljeno u časopisu Nature Metabolism, sugerira da bi njezin učinak na organizam mogao biti štetniji nego što se dosad mislilo.

Znanstvenici su analizirali zaslađivače poput stolnog šećera i kukuruznog sirupa s visokim udjelom fruktoze. Iako oba sadrže glukozu i fruktozu, istraživači tvrde da se fruktoza u tijelu ponaša drukčije te bi mogla imati izravniju ulogu u razvoju pretilosti i metaboličkih bolesti.

'Fruktoza nije samo još jedna kalorija', rekao je Richard Johnson, profesor na Sveučilištu Anschutz u Coloradu i vodeći autor studije, dodajući: 'Djeluje kao metabolički signal koji potiče stvaranje i pohranu masnoća na drukčiji način od glukoze.'