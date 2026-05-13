ANKETA Što mislite o novom školskom rasporedu praznika?

Nova školska godina trebala bi početi u ponedjeljak, 7. rujna 2026., a završiti u utorak, 15. lipnja 2027., predviđa prijedlog školskog kalendara koji je u srijedu predstavljen u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih i uskoro ide u javno savjetovanje.

Kako je pojasnila državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, školska godina i dalje će biti organizirana kroz dva polugodišta. Prvo će trajati od 7. rujna do 23. prosinca, dok drugo počinje 7. siječnja 2027. i završava 15. lipnja iste godine. Maturanti će sa školskim obvezama završiti ranije, odnosno 21. svibnja 2027.