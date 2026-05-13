ANKETA Što mislite o novom školskom rasporedu praznika?

Nova školska godina trebala bi početi u ponedjeljak, 7. rujna 2026., a završiti u utorak, 15. lipnja 2027., predviđa prijedlog školskog kalendara koji je danas predstavljen u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih i uskoro ide u javno savjetovanje
Nova školska godina trebala bi početi u ponedjeljak, 7. rujna 2026., a završiti u utorak, 15. lipnja 2027., predviđa prijedlog školskog kalendara koji je u srijedu predstavljen u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih i uskoro ide u javno savjetovanje.
Kako je pojasnila državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, školska godina i dalje će biti organizirana kroz dva polugodišta. Prvo će trajati od 7. rujna do 23. prosinca, dok drugo počinje 7. siječnja 2027. i završava 15. lipnja iste godine. Maturanti će sa školskim obvezama završiti ranije, odnosno 21. svibnja 2027.
Prema prijedlogu, zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela, kao što je bio slučaj pretprošle školske godine, dok su prošle godine bili objedinjeni. Prvi dio zimskog odmora počinje 24. prosinca i traje do 5. siječnja 2027., a nastava se nastavlja 7. siječnja. Drugi dio zimskih praznika predviđen je od 22. do 26. veljače 2027., nakon čega se učenici vraćaju u školske klupe 1. ožujka.
Proljetni praznici počinju 25. ožujka i traju do 2. travnja 2027., dok se nastava ponovno nastavlja 5. travnja. Ljetni odmor za učenike kreće 16. lipnja 2027. godine.
Zanimljivo je i da većina državnih praznika tijekom te školske godine pada na vikend.
Školski kalendar 2026./27.
- Početak nastave: 7. rujna 2026.
- Kraj nastave: 15. lipnja 2027.
- Kraj nastave za maturante: 21. svibnja 2027.
- Prvo polugodište: 7. rujna – 23. prosinca 2026.
- Drugo polugodište: 7. siječnja – 15. lipnja 2027.
- Prvi dio zimskih praznika: 24. prosinca 2026. – 5. siječnja 2027.
- Povratak u školu: 7. siječnja 2027.
- Drugi dio zimskih praznika: 22. – 26. veljače 2027.
- Povratak na nastavu: 1. ožujka 2027.
- Proljetni praznici: 25. ožujka – 2. travnja 2027.
- Nastava ponovno počinje: 5. travnja 2027.
- Početak ljetnih praznika: 16. lipnja 2027.
- Napomena: Većina državnih praznika tijekom školske godine pada na vikend.