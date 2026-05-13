Iran postavio ultimatum: 'Nema alternative, što dulje odugovlačite...'

Američki predsjednik Donald Trump oštro je odbacio iranski odgovor na američki mirovni prijedlog, nazvavši ga 'smećem', nakon čega je Teheran zaprijetio ubrzanjem razvoja svojeg nuklearnog programa

Ako ponovno bude napadnut, Iran bi mogao početi obogaćivati uranij do razine od 90 posto čistoće, što se smatra razinom prikladnom za izradu nuklearnog oružja, poručio je u utorak visoki parlamentarni dužnosnik Ebrahim Rezaei. 'Jedna od opcija Irana u slučaju novog napada moglo bi biti obogaćivanje uranija do 90 posto. O tome ćemo raspravljati u parlamentu', napisao je Rezaei na društvenoj mreži X. Njegova izjava dolazi nakon izvješća CNN-a prema kojem Donald Trump razmatra nove vojne udare na Iran jer raste njegovo nezadovoljstvo zbog nastavka blokade Hormuškog tjesnaca. Prema navodima američkih izvora, Trump smatra da podjele u iranskom vodstvu koče napredak prema dogovoru. Više dužnosnika navodno sumnja da je Teheran spreman zauzeti ozbiljan pregovarački stav, zbog čega američka administracija preispituje svoju strategiju, piše Independent.

Trump razmišlja o novim napadima Trumpovi suradnici tvrde da on sve ozbiljnije razmatra ponovno pokretanje velikih vojnih operacija, iako odluka vjerojatno neće biti donesena prije njegova povijesnog posjeta Kini ovog tjedna. Primirje između dviju zemalja, dogovoreno prošlog mjeseca, uglavnom se održalo unatoč povremenim razmjenama vatre. Neizvjesnost raste uoči Trumpova sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu, prvog posjeta aktualnog američkog predsjednika kineskoj prijestolnici u posljednjih deset godina. Susret je već ranije bio odgođen zbog sukoba s Iranom. Nade u mirovni sporazum oslabjele su u ponedjeljak, kada je Trump izjavio da je jednomjesečno primirje s Iranom 'na aparatima'. U razgovoru s novinarima u Ovalnom uredu rekao je da je ono još uvijek na snazi, ali da je 'nevjerojatno krhko'. 'Rekao bih da je sada najslabije dosad, nakon što sam pročitao ono smeće koje su nam poslali. Nisam ga čak ni pročitao do kraja', rekao je Trump te je više puta prijetio prekidom primirja. Iran ne uzmiče Iran je u međuvremenu ostao pri svojoj posljednjoj ponudi – prijedlogu od 14 točaka predstavljenom početkom svibnja – kojim traži trajni završetak rata i rješavanje svih otvorenih pitanja u roku od 30 dana. To bi uključivalo povlačenje svih američkih snaga iz područja oko Irana, odmrzavanje iranske imovine, ukidanje sankcija te uspostavu 'novog mehanizma' za Hormuški tjesnac.