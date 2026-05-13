Iran postavio ultimatum: 'Nema alternative, što dulje odugovlačite...'

Američki predsjednik Donald Trump oštro je odbacio iranski odgovor na američki mirovni prijedlog, nazvavši ga 'smećem', nakon čega je Teheran zaprijetio ubrzanjem razvoja svojeg nuklearnog programa
Ako ponovno bude napadnut, Iran bi mogao početi obogaćivati uranij do razine od 90 posto čistoće, što se smatra razinom prikladnom za izradu nuklearnog oružja, poručio je u utorak visoki parlamentarni dužnosnik Ebrahim Rezaei.
'Jedna od opcija Irana u slučaju novog napada moglo bi biti obogaćivanje uranija do 90 posto. O tome ćemo raspravljati u parlamentu', napisao je Rezaei na društvenoj mreži X.
Njegova izjava dolazi nakon izvješća CNN-a prema kojem Donald Trump razmatra nove vojne udare na Iran jer raste njegovo nezadovoljstvo zbog nastavka blokade Hormuškog tjesnaca. Prema navodima američkih izvora, Trump smatra da podjele u iranskom vodstvu koče napredak prema dogovoru.
Više dužnosnika navodno sumnja da je Teheran spreman zauzeti ozbiljan pregovarački stav, zbog čega američka administracija preispituje svoju strategiju, piše Independent.
Trump razmišlja o novim napadima
Trumpovi suradnici tvrde da on sve ozbiljnije razmatra ponovno pokretanje velikih vojnih operacija, iako odluka vjerojatno neće biti donesena prije njegova povijesnog posjeta Kini ovog tjedna. Primirje između dviju zemalja, dogovoreno prošlog mjeseca, uglavnom se održalo unatoč povremenim razmjenama vatre.
Neizvjesnost raste uoči Trumpova sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu, prvog posjeta aktualnog američkog predsjednika kineskoj prijestolnici u posljednjih deset godina. Susret je već ranije bio odgođen zbog sukoba s Iranom.
Nade u mirovni sporazum oslabjele su u ponedjeljak, kada je Trump izjavio da je jednomjesečno primirje s Iranom 'na aparatima'. U razgovoru s novinarima u Ovalnom uredu rekao je da je ono još uvijek na snazi, ali da je 'nevjerojatno krhko'.
'Rekao bih da je sada najslabije dosad, nakon što sam pročitao ono smeće koje su nam poslali. Nisam ga čak ni pročitao do kraja', rekao je Trump te je više puta prijetio prekidom primirja.
Iran ne uzmiče
Iran je u međuvremenu ostao pri svojoj posljednjoj ponudi – prijedlogu od 14 točaka predstavljenom početkom svibnja – kojim traži trajni završetak rata i rješavanje svih otvorenih pitanja u roku od 30 dana. To bi uključivalo povlačenje svih američkih snaga iz područja oko Irana, odmrzavanje iranske imovine, ukidanje sankcija te uspostavu 'novog mehanizma' za Hormuški tjesnac.
Unatoč zaoštrenoj retorici, Trump navodno i dalje želi završiti rat s Iranom, a koji je prema riječima visokog dužnosnika Pentagona dosad stajao SAD 29 milijardi dolara, četiri milijarde dolara više od procjene objavljene krajem prošlog mjeseca.
Jules Hurst, koji trenutačno obavlja dužnost nadzornika ratnih troškova, rekao je američkim zakonodavcima da iznos uključuje ažurirane troškove popravka i zamjene opreme, kao i operativne troškove.
Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf poručio je u ponedjeljak, nakon Trumpovih izjava o ugroženom primirju, da 'ne postoji alternativa' najnovijim iranskim zahtjevima. 'Svaki drugi pristup završit će potpunim neuspjehom – ništa osim jednog poraza za drugim. Što dulje budu odugovlačili, to će američki porezni obveznici više platiti', napisao je na društvenim mrežama.
Sjedinjene Države ranije su predložile prekid sukoba prije početka razgovora o osjetljivijim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program, jedan od razloga za pokretanje napada u veljači.