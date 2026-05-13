Ubojica srpske misice dobio doživotni zatvor: Dijelove tijela našli u industrijskom blenderu

Tijekom potresnog suđenja utvrđeno je da je Rieben 13. veljače 2024., tijekom svađe oko razvoda, pobjesnio i ubio Kristinu. Tužitelji su naveli kako nije mogao prihvatiti razdvajanje te je zahtijevao potpuno skrbništvo nad djecom, odbijajući pritom bilo kakvu financijsku potporu.

Izričući presudu, sudac Daniel Schmid rekao je: ‘Postoje slučajevi zbog kojih fikcija postaje stvarnost. Ovaj slučaj promijenio je našu stvarnost. ‘Nijedna sudska odluka ne može ispuniti prazninu koju ostavlja gubitak voljene osobe. Ni mi kao sud nikada vas nećemo zaboraviti i nosit ćemo vas u svojim srcima.’

Muškarac koji je ubio svoju suprugu, bivšu finalistkinju izbora za Miss Švicarske, raskomadao njezino tijelo i dijelove stavio u blender, osuđen je na doživotni zatvor, piše The Sun.

Nakon verbalnog sukoba, sin uspješnog odvjetnika navodno je Kristinu zgrabio za vrat i bacio je na zid. Potom ju je zadavio predmetom nalik vrpci, nakon čega je unakazio njezino tijelo u, kako su istražitelji opisali, namjernom i metodičnom činu.

Jezivi detalji ubojtsva

Obdukcija je pokazala niz teških ozljeda, uključujući udarce tupim predmetom, posjekotine po licu, modrice po tijelu te iščupanu kosu s vlasišta. Policija je u industrijskom blenderu u obiteljskoj kući pronašla i usitnjene dijelove tijela. Drugi dijelovi tijela bili su otopljeni u kemikalijama.

Kristinino tijelo kasnije je pronašao njezin otac. Toga je dana bio u obiteljskoj kući na večeri s unucima i Riebenom kada je došao do stravičnog otkrića. Jedini organ koji istražitelji nisu pronašli bila je Kristinina maternica, za koju su naveli da je ‘pažljivo odstranjena’. Zbog toga je optužnici dodano i rijetko kazneno djelo skrnavljenja mrtvog tijela.

U optužnici se navodi da je Rieben djelovao ‘svjesno i namjerno, potpuno prisebno te vođen sebičnim motivima obilježenima potrebom za kontrolom, ogorčenošću, osvetom i golemim bijesom’.

Odvjetnici tvrdili da se branio

Njegovi odvjetnici tvrdili su kako mu je supruga tijekom sukoba oko razvoda prijetila nožem. Zatražili su maksimalnu kaznu od tri godine zatvora zbog, kako su naveli, ‘prekoračenja nužne obrane’.

Rieben se prošlog ponedjeljka obratio sudu, jedva suzdržavajući suze. ‘Svojoj sam obitelji nanio nemjerljivu patnju. Zašto? Zašto sam zakazao? Zašto to nisam mogao spriječiti? ‘Zašto nisam mogao spriječiti da umre mojom rukom? Volio sam svoju suprugu svim srcem i vjerovao u našu zajedničku budućnost. To me progoni danju i noću. Ono što sam učinio apsolutno je neoprostivo i preuzimam punu odgovornost. Duboko žalim i ispričavam se.’

Sudski vještak, profesor Frank Urbaniok, tijekom procesa izjavio je kako je Riebenu dijagnosticirao narcističke osobine i opsesivno-kompulzivni poremećaj. Dodao je: ‘Već 33 godine radim kao sudski vještak i sudjelovao sam u 5000 slučajeva. ‘Vidio sam mnogo ljudi koji su počinili ubojstva svojih partnera. Ali ovako nešto još nikada nisam vidio.’

Doživotna kazna zatvara

Uz doživotnu kaznu zatvora u Baselu, sudac Schmid naložio je i da Rieben njihovim dvjema kćerima, starima pet i šest godina, isplati 100.000 švicarskih franaka odštete. Kristinini roditelji zajedno će dobiti 220.000 švicarskih franaka, dok će njezina sestra dobiti 60.000 franaka. Na sve iznose obračunavat će se i kamata od pet posto od dana ubojstva.

Odvjetnica Kristininih roditelja, Anina Hofer, posljednjeg je dana suđenja pročitala potresnu izjavu njezine majke. ‘Danas stojim pred sudom kao majka koja je izgubila svoju kćer. Kao baka čiji unuci svaki dan pate za svojom mamom. Bila je brižna, zaštitnički nastrojena prema svojoj djeci i dala im je sve. Samo mjesec dana nakon što je pokušala započeti novi život za sebe i svoju djecu, brutalno joj je oduzet život. Nikakva presuda ne može vratiti našu kćer. Ali može pokazati da je njezin život bio važan.’

Ispred suda okupljeni građani s balonima i transparentima zapljeskali su nakon objave konačne presude.