Ovaj velegrad u kojem žive deseci tisuća Hrvata postaje njemačka Silicijska dolina: Od piva do stana, toliko je skupo da svi bježe

Glavni grad Bavarske München polako postaje njemački pandan Silicijskoj dolini. Sve više tehnoloških giganata i startupova slijeva se u ovaj grad na rijeci Isar, a s njima i bogati ljudi iz tog okruženja. Nekretnine, druge najskuplje u Europi, rezervirane su samo za bogate, a kako stvari stoje, uskoro neće uopće biti mjesta za srednju klasu

Naime američki tech div Apple namjerava baš u ovom njemačkom gradu izgraditi centar za dizajn čipova. I dok neki blagonaklono gledaju na to, drugi se hvataju za glavu jer bi to moglo pogoršati situaciju na tržištu nekretnina, piše BR24.

No nije Apple jedini privučen gravitacijskom silom ovog grada na rijeci Isar. Mnoge tehnološke tvrtke posljednjih godina smjestile su svoje pogone u središte Bavarske. Pored Applea, koji od 90-ih ima sjedište u Münchenu, u njega su stigli Amazon, Yahoo, Microsoft i Google . Prema studiji iz 2022., većina startupova više nije bila osnovana u Berlinu, nego u ovom gradu na jugu Njemačke. I dok se njegova gospodarska krvna slika nalazi na zavidnoj razini, najdeblji će kraj izvući srednja klasa.

No kako to biva, građani govore jedno, političari drugo. Službenik za gospodarstvo grada iz redova CSU-a Clemens Baumgärtner odmahuje rukom kad čuje da netko uspoređuje München sa Silicijskom dolinom . Kako kaže, društvena struktura grada ne može se uopće usporediti s onom u SAD-u, a smatra i da ne smiju postojati restrikcije na tržištu kojima bi se određivalo koje tvrtke smiju doći u grad, a koje ne.

Stoga je gradsko vijeće u listopadu prošle godine donijelo novi stambeni program prema kojem će se u sljedećih pet godina subvencionirati gradnja stanova s oko dvije milijarde eura . No aktivist Schaich smatra da to neće zadovoljiti potražnju te posredno srušiti cijenu stanova.

Gentrifikacija uzela maha

No gospodarski uzlet doveo je i do promjene u vizuri grada. Mnoge ulice u centru, karakteristične po starim kućama i oronulim fasadama, ali i po starinskom minhenskom štihu, sad su postale lokacije za one s najdubljim džepom, s prekrasnim novoizgrađenim kućama.

Ova postupna strukturna promjena u velikim gradovima – gentrifikacija – u kojoj se stare i jeftine građevine u radničkim naseljima u kojima živi pretežito autohtono stanovništvo pretvaraju u luksuzne građevine, najčešće naseljene bogati(ijim) doseljenicima, počela se ubrzavati tijekom pandemije koronavirusa i pojačane inflacije koja je uslijedila nakon invazije na Ukrajinu.

Jedan pub je prošli tjedan dospio na naslovnice jer naplaćuje šest eura za pivo, a mnogi si to više ne mogu priuštiti. Čak i studenti sada radije biraju fakultete u manjim mjestima. A odlaskom mladih opada i kvaliteta noćnog života. Poznati techno klub Harry Klein, koji postoji već 20 godina, uskoro zatvara svoja vrata, a na toj lokaciji niknut će hotel.

Ipak, kako smatra ekonomist iz CSU-a, kulturni sektor grada od uspješnih tehnoloških divova može samo profitirati jer bi se povećanjem gradskog proračuna mogao povećati i iznos koji se ulaže u kulturu.