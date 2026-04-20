Ovaj hrvatski grad je u posebnoj situaciji: Zbog razvoda brakova nedostaje stanova

M.Da.

20.04.2026 u 08:21

Panorama Varaždina Izvor: Pixsell / Autor: Marko Jurinec/PIXSELL
Uz pojačano doseljavanje i potražnju za stanovima, problem su česti razvodi brakova, zbog kojih je potrebno osigurati više stambenih jedinica

Dok država pokušava naći načine da omogući mladima krov nad glavom, u pojedinim gradovima suočavaju se sa specifičnim situacijama.

Primjerice, Varaždin zbog relativno niskih cijena nekretnina bilježi doseljavanje i visoku potražnju, no stanova, kao i drugdje, nema. Ravnatelj Javne ustanove Gradski stanovi Roman Veršić otkrio je gostujući u emisiji eTV studio da su razlog tomu, između ostalog, razvodi brakova.

'Tržište u Varaždinu još uvijek je pod velikim pritiskom, a potražnja je izrazito visoka. Grad Varaždin je poželjna destinacija za život, pa ljudi dolaze iz drugih gradova, okolnih naselja i cijele županije. Uz to, drugi segment koji pritišće stambeno tržište je kvaliteta života, odnosno činjenica da imamo veći broj rastava koje u praksi znače da umjesto jedne često trebamo osigurati dvije stambene jedinice. Sve to zajedno stvara dodatni pritisak na tržište i vidjet ćemo kako će se ono dalje razvijati', rekao je Veršić.

Razvodi braka su na sjeveru Hrvatske vrlo česti - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Rolandas Misius / Alamy / Alamy / Profimedia

Inače, prema podacima Ministarstva pravosuđa i uprave, u Varaždinskoj županiji lani je sklopljeno 568 brakova, jednako kao i 2024. godine. Doduše, podaci o razvodima za prošlu godinu nisu dostupni, ali je prethodne godine zabilježeno 188 razvoda braka.

Inače, Varaždin je 2023. godine držao rekord po najvećem broju razvoda. Od ukupno 130 brakova, 64 su razvrgnuta. Statistika ukazuje na povećanje broja brakova, ali i rastava, čime se potvrđuju Veršićeve riječi da razvodi utječu i na stambenu sliku u tom gradu.

