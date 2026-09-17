Otvoren novi centar za gospodarenje otpadom: Pokrivat će i dio Like

Centar za gospodarenje otpadom Babina gora službeno je otvoren u srijedu, nakon što je prije toga probno radio, a riječ je o investiciji od 80 milijuna eura, izvijestilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
Novi regionalni centar će omogućiti organizirani, gospodarski usmjereni te cjeloviti način gospodarenja miješanim komunalnim otpadom za područje Karlovačke županije, dio Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke za potrebe više od 120.000 građana u ukupno sedam gradova i 22 općine.
Također su izgrađene četiri pretovarne stanice u Karlovcu, Ogulinu, Slunju i Otočcu, koje će omogućiti mehaničko-biološka obradu 29.200 tona otpada godišnje i buduće zatvaranje pet postojećih odlagališta.
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je kako je razvoj takvih centara središnja točka izgradnje održivog i suvremenog načina gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.
"Osnivači centara za gospodarenje otpadom imat će potpunu podršku Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“, poručila je Vučković i podsjetila da su prvo u pogon pušteni centri na području Primorsko-goranske i Istarske županije, potom Šibensko-kninske i Zadarske.
Prvi kontinentalni centar
Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen ustvrdio je kako je Babina gora prvi kontinentalni centar za gospodarenje otpadom koji će zbrinjavati otpad po najvišim europskim standardima.
"Ovaj Centar pokazuje da otpadom možemo gospodariti na suvremen, organiziran i okolišno odgovaran način“, rekao je Balen.
Karlovačka županica Martina Furdek Hajdin poručila je da se mora razviti svijest o tome što se može reciklirati i oporabiti u kružnom gospodarstvu.
"Apeliram na druge načelnike, gradonačelnike i direktore komunalnih društva da radimo svi zajedno na podizanju svijesti, kako bi opravdali uložena sredstva, a zaštitu okoliša učinili učinkovitijim“, rekla je Furdek Hajdin.