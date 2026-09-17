Otvoren novi centar za gospodarenje otpadom: Pokrivat će i dio Like

Novi regionalni centar će omogućiti organizirani, gospodarski usmjereni te cjeloviti način gospodarenja miješanim komunalnim otpadom za područje Karlovačke županije, dio Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke za potrebe više od 120.000 građana u ukupno sedam gradova i 22 općine.

Također su izgrađene četiri pretovarne stanice u Karlovcu, Ogulinu, Slunju i Otočcu, koje će omogućiti mehaničko-biološka obradu 29.200 tona otpada godišnje i buduće zatvaranje pet postojećih odlagališta.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je kako je razvoj takvih centara središnja točka izgradnje održivog i suvremenog načina gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.

"Osnivači centara za gospodarenje otpadom imat će potpunu podršku Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“, poručila je Vučković i podsjetila da su prvo u pogon pušteni centri na području Primorsko-goranske i Istarske županije, potom Šibensko-kninske i Zadarske.