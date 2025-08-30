Zagreb dobio jedan od najvećih vrtića. Pogledajte kako izgleda

"Otvaranje vrtića Sveta Klara predstavlja važan korak u sustavnom povećanju kapaciteta predškolskih ustanova u našem gradu. Projekt je bio u planu kapitalnih ulaganja još 2015., najavljuje se sigurno 20-ak godina, a sada je napokon realiziran“, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Naglasio je i da će se zahvaljujući tom projektu i onima u Remetincu, Podbrežju, Odri i Lučkom, u četvrti Novi Zagreb - Zapad kapaciteti gradskih vrtića povećati za oko 700 djece, odnosno 38 novih odgojnih skupina.