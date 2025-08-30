dobio dozvolu

Zagreb dobio jedan od najvećih vrtića. Pogledajte kako izgleda

I.J./Hina

30.08.2025 u 10:31

Vrtić u Svetoj Klari
Vrtić u Svetoj Klari Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb
Bionic
Reading

Jedan od najvećih vrtića u Zagrebu, novi Dječji vrtić Sveta Klara, dobio je uporabnu dozvolu i početkom nove pedagoške godine otvara vrata mališanima u 12 skupina - sedam jasličkih i pet vrtićkih.

"Otvaranje vrtića Sveta Klara predstavlja važan korak u sustavnom povećanju kapaciteta predškolskih ustanova u našem gradu. Projekt je bio u planu kapitalnih ulaganja još 2015., najavljuje se sigurno 20-ak godina, a sada je napokon realiziran“, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Naglasio je i da će se zahvaljujući tom projektu i onima u Remetincu, Podbrežju, Odri i Lučkom, u četvrti Novi Zagreb - Zapad kapaciteti gradskih vrtića povećati za oko 700 djece, odnosno 38 novih odgojnih skupina.

vezane vijesti

Smješten u naselju s oko 11.000 stanovnika, Dječji vrtić Sveta Klara prostire se na površini od oko 2.700 metara četvornih i može primiti 240 djece u 12 skupina – sedam jasličkih i pet vrtićkih.

Vrtić u Svetoj Klari
Vrtić u Svetoj Klari Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb

Vrtićka zgrada dijelom je kružnog, a dijelom pravokutnog oblika, s centralnim atrijem. Oblikovana je kao dvije preklopljene zavijene trake, jedna u prizemlju, druga na prvom katu, koje zatvaraju atrij i čine modernu i funkcionalnu cjelinu prilagođenu potrebama djece.

Vrtić u Svetoj Klari
Vrtić u Svetoj Klari Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb

Ukupna vrijednost radova i opremanja vrtića je 8,8 milijuna eura bez PDV-a. Od toga je 6,5 milijuna eura osigurano iz gradskog proračuna, a 2,3 milijuna eura sufinancirano je iz EU fondova putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Vrtić u Svetoj Klari
Vrtić u Svetoj Klari Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb

Dječji vrtić Sveta Klara 14-i je po redu vrtić ove Gradske uprave koja je u dječje vrtiće do sada uložila više od 75 milijuna eura, stoji u priopćenju.

Vrtić u Svetoj Klari
Vrtić u Svetoj Klari Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb

Do 2027. Zagreb će imati ukupno 28 novih vrtića, čime će se značajno poboljšati dostupnost i kvaliteta vrtićke skrbi u svim dijelovima grada.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE JE SKUPLJE

SVE JE SKUPLJE

Planirate na Oktoberfest? Evo koliko košta litra piva, vode, pola pilića... jedno jelo čak 229 eura!
POGORŠANJE VREMENA

POGORŠANJE VREMENA

Dramatična snimka s A1, obilna kiša na riječkom području, potop i u Metkoviću
međunarodni dan nestalih

međunarodni dan nestalih

Medved: Traga se za 1744 nestalih, to je otvorena rana iz Domovinskog rata

najpopularnije

Još vijesti