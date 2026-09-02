Otpad u Gospiću rješavat će tvrtka sa sumnjivim poslovanjem: Evo što na to kaže ministrica

Dodala je da su, uz redovite aktivnosti na različitim sanacijama u Hrvatskoj, sami slali upite prema subjektima u inozemstvu koji mogu biti zakoniti operateri takvog otpada.

"Na nama je da pokušamo taj proces provesti što kompletnije i dobiti što više iskazanih neformalnih ili neobvezujućih odgovora jer to je proces istraživanja tržišta kako bismo što bolje pripremili plan, što brže sanirali okoliš i odvezli otpad i naravno, što bolje zaštitili državni proračun. To je naša jednadžba", poručila je Vučković.

"Nikada nisam izjavila da smo dobili puno odbijenica za zbrinjavanje otpada u Gospiću ", rekla je ministrica Vučković i pojasnila da je nije bila riječ o procesu nabave za zakopani otpad nego o procesu istraživanja tržišta.

Upitana o odazivu, ministrica je rekla da je na razgovorima bilo 15-ak subjekata iz Hrvatske i inozemstva, a onim zainteresiranima će u idućim danima omogućiti uzimanje uzoraka.

"Takav je proces. Tako je bilo i za rasuti teret. Imaju na to pravo i nama je to dobro. To sve doprinosi i boljoj karakterizaciji i boljem formalnom postupku. I nama je plan, kao što je najavio i predsjednik Vlade, negdje do 25. rujna pokrenuti formalni postupak", rekla je Vučković.

Novinari su ministricu pitali i kako komentira to što je odabran izvođač za prekrivanje otpada sa sumnjivim poslovanjem i da je takva slična situacija bila na Sovjaku kada se morao raskinuti ugovor. Inače, u gospićkom slučaju riječ je o hrvatskoj podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog kojoj je, prema medijskim napisima, lani utvrđeno da je ilegalno zakopala komunalni otpad kojeg su morali iskopati i sanirati, a izvidi oko kaznene odgovornosti još traju.

Ministrica je odgovorila da to baš nisu slične situacije i da je ovdje riječ o pregovaračkom postupku koji je pokrenut nakon objave i potpunog i dopunjenog izvješća Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. To je izvješće pokazalo, istaknula je, da je u plićim vodama u jednoj bušotini pronađena određena kombinacija PFAS spojeva, što je i ministarstvu i stručnjacima pokazalo da treba ići u prekrivanje.

"Mi smo zbog potrebe brzine i da to, ako je moguće, uspijemo napraviti prije velikih kiša, pokrenuli pregovarački postupak. Taj postupak je bio takav da se on odnosio na sve subjekte koji su mogli to izvesti. U prijedlog subjekata se nije miješalo vodstvo niti fonda niti ministarstva. Naš je zahtjev bio samo da nema ograničenja", rekla je Vučković dodajući da su kriteriji bili cijena i rok koji je bio presudniji.

"Nama je bilo bitno da dobijemo što brže. Tri mjeseca je bilo maksimalno. To smo radili da ne ograničimo tržište i izabran je najpovoljniji ponuditelj u skladu s kriterijima koje smo postavili", istaknula je ministrica dodajući da će stalno sve provjeravati.

Što se Sovjaka tiče, rekla je da su se tijekom izvedbe tog projekta pojavili određeni problemi vezani i uz ugovor, financiranje i kašnjenje u radovima te da će raskidi ugovora sigurno još biti predmetom nekih postupaka. Sada se, kaže, utvrđuje stanje izvedenog, angažirani su vještaci i priprema se nastavak radova i nova nabava.

Savica nije spin

Novinari su ministricu pitali i da komentira izjave zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je rekao da su HDZ-ove optužbe o opasnom otpadu oko Petruševca i Savice spin kako bi se skrenula pozornost s recentnih problema s odlaganjem otpada.

"Nitko ne uspoređuje Savicu, Petruševac i to odlagalište s ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću. Kad govorimo o Savici, nije to nikakav spin", izjavila je ministrica,

kaže da je ta lokacija ozbiljna i da se s njom ne postupa kako treba. "Nemamo ažuriran plan sanacije. Netko tko je određen po zakonu kao nositelj sanacije, a to je Grad Zagreb, prilično to zanemaruje. Za to imamo dokaze, imamo pravo, a imamo i obvezu postupati i to i radimo", rekla je Vučković.

Na pitanje kako komentira što udruga "Gospić je naš dom", koja organizira prosvjed u Zagrebu ove subote, nije došla na sastanak s premijerom, ministrica je odgovorila da je svatko slobodan odlučivati.

Balen: Sve se informacije provjeravaju

Novinari su i direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena pitali može li tvrtka koja " za sobom ima repove" pošteno obaviti svoj posao, na što je odgovorio da je riječ o postupku javne nabave gdje se postupa prema zakonu i gdje stručno povjerenstvo sve provjerava.

"Od svih firmi se traže izjave i potvrde o nekažnjavanju, tako da je sve provedeno po Zakonu o javnoj nabavi. Što se tiče izvođenja, ugovorena tvrtka po svakom postupku mora dati određena jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije u rokovima koje je dala. Ako tako ne bude, kao i kod bilo kojeg drugog postupka će se reagirati", poručio je Balen.

Na pitanje jesu li znali za probleme tvrtke koja će prekrivati otpad u Gospiću, Balen je istaknuo da neovisna povjerenstva sve provjeravaju.

"Ovo je postupak javne nabave koji je proveden po zakonu, gdje su firme koje su sudjelovale u tome one koje imaju iskustva i reference u tom poslu. Povjerenstvo radi svoj posao, sve će se informacije provjeriti, ali ovo je postupak po Zakonu o javnoj nabavi, gdje su traženi za sve jednaki uvjeti, sve reference, sve dodatne informacije se mogu provjeriti, ali ponavljam, ovdje se radi po Zakonu o javnoj nabavi i pustite da na tome sad ostane", rekao je direktor Fonda dodajući da je bio jasan i da ljude iz povjerenstva treba pustiti da rade.