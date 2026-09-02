Otpad s makarske rivijere mogao bi završiti u Ogulinu: U tijeku pregovori o odlaganju smeća

Naveo je i da su na jučerašnjem sastanku splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i načelnika susjednih općina dogovorili akcijski plan kojem je cilj smanjivanje odlaganja otpada na splitskom odlagalištu otpada Karepovac, odnosno da se poveća odvojeno prikupljanje te da se dio otpada preusmjeri s tog odlagališta na neka druga susjedna odlagališta.

"Tu smo u pregovorima s nekim gradovima koji imaju slobodne kapacitet e. Za sada smo uspjeli riješiti pitanje Omiša i Pelješca ", rekao je Budiša u srijedu nakon sastanka predstavnika Vlade s lokalnom zajednicom u Gospiću. Najavio je i da im danas preostaju pregovori vezani za gradove Kaštela i Makarsku.

Budiša je pojasnio i da je postupanje s komunalnim otpadom, posebno miješanim komunalnim otpadom, u nadležnosti jedinica lokalne uprave i samouprave pri čemu je Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tu samo 'moderator' koji kao nekakva tehnička pomoć pokušava ubrzati sama rješenja.

Na novinarski upit rekao je da će, što se tiče Makarske i gradova Kaštela, danas imati razgovore s gradonačelnikom Ogulina i direktorom komunalnog društva te pokušati dogovoriti da otpad s makarske rivijere ide na njihovo odlagalište.

Nakon toga će o dogovorenom izvijestiti Grad Split.

Gradovi i općine u okruženju grada Splita od srijede više ne dovoze svoj otpad na Karepovac i danas bi se trebao održati još jedan sastanak gradonačelnika i načelnika na kojem će se raspravljati o budućnosti otpada.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta potvrdio je da je prethodno održan sastanak s načelnicima s područja Brela, Baške Vode, Podgore, Tučepa, Kaštela, kao i s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Rekao je da Omiš i sve druge općine koje gravitiraju prema omiškom komunalnom poduzeću Peovici, na kojoj se prikuplja i odvozi komunalni otpad, od danas više neće odvoziti otpad na Karepovac.