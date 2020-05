Četiri gradonačelnika i načelnika s otoka Hvara uputila su zahtjev Jadroliniji i Agenciji za obalni linijski promet da odustane od ljetnog cjenika za obalni linijski promet, koji bi trebao stupiti na snagu ovog vikenda i kojim bi trajektni promet poskupio za dvadesetak posto. Zahtjevu se priključila udruga Otočni sabor, ali i gradonačelnica Supetra Ivana Marković i niz drugih otočana

Ljetne tarife uobičajeno vrijede od konca svibnja do konca rujna, zajedno s ljetnim redom plovidbe koji predviđa češći broj polazaka gotovo svih trajekata i katamarana na Jadranu. Još uvijek nije sigurno kako će izgledati ovogodišnje prometovanje prema otocima jer su ionako rijetki zimski polasci tijekom krize s koronavirusom bili prorijeđeni, a do danas se nisu vratili na uobičajeni prosjek.

Supetarska gradonačelnica Ivana Marković također je, zajedno s direktorom Turističke zajednice, uputila dopis kojim traži da se zimske tarife zadrže sve do kraja ove godine. 'Turizam je uz poljoprivredu, ribarstvo i obrtništvo najvažnija gospodarska grana na hrvatskim otocima, te nam je svaki doprinos u olakšavanju dolaska turista na otok u ovom trenutku od presudne važnosti. Smatram kako su upravo otoci, kao prekrasne i geografski izolirane cjeline, oduvijek bili važan adut hrvatskog turizma te kako će to biti još više ove godine ukoliko se epidemiološka situacija uskoro popravi', napisala je Marković. Samo jednosmjerna karta od Splita do Supetra za vozilo i jednu osobu trenutno stoji 152 kune, a od 29. svibnja to se povećava na 187 kuna.

'Ove godine biti će borba za svakog gosta, a dolazak i odlazak jedne četveročlane obitelji na otok košta kao najmanje dva noćenja na kopnu', upozorava Marković.